ĐORĐE PETROVIĆ PRED GOSTOVANJE U KRUŠEVCU: Nadam se da će naš Đorđe Jovanović biti efikasniji

Čukarički je ostvario važan trijumf u jednom od derbija kola protiv Spartaka, ali nisu na Banovom brdu imali mnogo vremena za slavlje posle šestog uzastopnog trijumfa nad Subotičanima na domaćem terenu. Već u sredu (17,30 časova) belo-crni će igrati meč desetog kola, koji takođe ima epitet derbija, protiv Napretka u Kruševcu.

"Napredak je ostvario tri vezane pobede, između ostalog slavili su protiv Vojvodine i TSC-a, kandidata za plasman u Evropu. Samim tim, Kruševljani su i sebe svrstali u krug kandidata za izlazak na međunarodnu scenu. Imaju već devet uzastopnih pobeda na domaćem terenu, računajući i finiš prethodne sezone, u tom nizu je i trijumf protiv nas od 1:0 u poslednjim trenucima susreta", podsetio je Đorđe Petrović, koji se vratio na gol Čukaričkog.

Nastavio je čuvar mreže Brđana sa komplimentima na račun domaćina.

- Uvek je lepo igrati na njihovom stadionu, u pravom fudbalskom ambijentu. Napredak će zbog dobrih rezultata imati još veću podršku domaćih navijača, koji razumeju fudbal i uvek su uz svoj tim. Zaista nam je nedostajala publika u većem delu prethodne sezone, prelepo je bilo igrati uz sjajnu podršku protiv Sumgaita, Hamarbija, čak i pred gostujućim navijačima. I sada će to biti motiv više za nas, protiv sjajnog rivala.

S obzirom na niz Kruševljana pod Bagdalom, da li bi Čukarički bio zadovoljan bodom?

- Nastupam u ekipi koja uvek ide na pobedu, tako će biti i ovoga puta. E sad, kako će se odvijati utakmica, ostaje nam da vidimo. Svakako je cilj da osvojimo tri boda, na taj način bi Čukarički nadoknadio bodove prosute u nekim prethodnim susretima.

Zanimljivost pred duel Napretka i Čukaričkog, najbolji strelci oba kluba u ovom šampionatu imaju isto ime i prezime – Đorđe Jovanović. Špic Brđana je do sada postigao sedam, a Kruševljana četiri gola.

- Izgleda da je ovo sezona Đorđa Jovanovića. Obojica igraju odlično, na Napretkovog ćemo očigledno morati da obratimo dodatnu pažnju. Nadam se da će na kraju naš Jovanović biti efikasniji i da ćemo zajedno slaviti pobedu.

Ime Đorđa Petrovića se ponovo provlačilo kroz čitav prelazni rok, na kraju je jedan od najtraženijih igrača Čukaričkog ostao na Banovom brdu.

- Tako je već drugi, treći put unazad, što se tiče prelaznih rokova. Ovoga puta smo svi čekali do poslednjeg dana, bili u neizvesnosti, ali sam ostao u Čukaričkom. I ne žalim zbog toga, u sjajno sam organizovanom klubu, ovde sam praktično ponikao, ima prilike da dodatno napredujem. Posebno zbog činjenice da je sada konkurencija daleko jača, svi znamo kvalitete Nemanje Belića, a Novak Mićović polako izrasta u vrhunskog golmana, to je pokazao na svakoj utakmici na kojoj je do sada dobio šansu. Njih dvojica me dodatnu motivišu da i ja na svakom treningu budem bolji – pojasnio je Petrović.

Pobeda protiv Spartaka je za Čukarički došla u najboljem mogućem trenutku, u situaciji kad je tim imao nekoliko povređenih prvotimaca, čak je tokom utakmice protiv Subotičana igru morao da napusti kapiten Marko Docić.

- Uspeli smo da se izborimo sa svim problemima, zbog toga je pobeda draža. Volim da igram mečeve protiv ekipa kao što je Spartak, pokazali su kvalitet, nisu došli da se brane, ofanzivno su orijentisani kao i mi. Sličan meč očekujem i u Kruševcu, verujem da će i Napredak napasti. Lično, lakše mi je u takvim susretima, gde konstantno ima posla, nego kad se protivnik zatvori, kad je potrebno držati koncentraciju za jednu ili dve situacije na utakmici – zaključio je Đorđe Petrović, koji je za Čukarički nastupao 67 puta, a u 27 navrata uspeo je da sačuva svoju mrežu.

