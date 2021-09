DOKTOR ODGOVORIO TRENERU STANOJEVIĆU: Miljko Ristić objasnio zašto je odložena utakmica između Zvezde i Vodžovca!

Odlaganje meča Crvene zvezde i Voždovca izazvalo je burnu reakciju trenera Partizana Aleksandra Stanojevića.

Predsednik Medicinske komisije objasnio je za Telegraf da svaki klub ima pravo da odloži utakmicu, ukoliko postoji šest lekarskih uverenja ponaosob za svakog igrača.

"Samim tim se stiču uslovi da se utakmica odloži. Nije ovo prvi put, to se dešavalo više puta, doduše ne toliko često. Klub može da priloži šest potvrda o nekoj infekciji, toksikaciji, temperaturi, febrilnom stanju... Dakle imamo šest igrača koji nisu u stanju da igraju, potvrda ne može da bude grupna pisana, već se piše ponaosob za svakog igrača."

"Mora da bude zavedena protokolom ambulante gde se vrši pregled, sa pečatom zdravstvene utakmice is a faksimilom lekara. E, ako će oni sumnjati u to, to je druga stvar. Nije moje da proveravam, mi moramo da prihvatimo zvanični medicinski dokument koji potiče iz državne ustanove."

Na naše pitanje da li je on doneo odluku da se utakmica odloži, profesor Ristić kaže:

"Postoji Zajednica Superligaša čiji je predsednik Aleksandar Pivić, u dogovoru sa generalnim sekratarom FSS, Jovanom Šurbatovićem, prihvaćena je molba Crvene zvezde i odluka Medicinske komisije da se prihvate ta lekarska uverenja i to je suština", zaključio je profesor Miljko Ristić.

