SUMA OTKRIO ISTINU O SVOM STATUSU I OŠTRO NAPAO TRENERA STANOJEVIĆA: On je kriv što ne igram, ja sam došao na pripreme na vreme!

Fudbaler Partizana Sejduba Suma odlučio je da se oglasi i da kaže svoju stranu priče o svom statusu u ekipi koji je, kako kaže, loš pre svega zbog trenera Stanojevića zbog kojeg ne igra praktično od starta sezone.

Gvinejac je rekao da je sve krenulo od momenta kada je zakasnio na start priprema iako se pojavio dva dana pre odlaska ekipe u Sloveniju, gde na kraju nije ni putovao jer mu se pasoš neobično dugo zadržao u ambasadi.

Suma je o svemu tome pričao u obraćanju na svojoj instagram stranici.

- Hoću da pričam o živpotu u fudbalu, da kažem šta se dešavalo od starta sezone. Pre svega, da kažem zašto nisam došao na sam start priprema. Čuo sam da svi kažu da trener kaže da nisam poštovao klub i želim reći da to nije istina - počeo je Suma genezu problema, pa nastavio.

- Izugbio sam pasoš, kreditnu, novac, vozačku, razbli su mi kola, a mislim da znate da kada nemate pasoš ne možete da putujete. Kada se to desilo isti dan sam zvao klub, kada sam zvao i objasnio šta se desilo, (iz Partizana) su mi rekl da je ok i da rešim to. Znate da pasoš ne može dase izvadi od 5 dana, to znate. Imao sam veze, rešio sam to i vratio se u Beograd dva dana pre odlaska ekipe u Sloveniju. Kada sam došao u Srbiju, i klub tražio moj pasoš da dobijem vizu da odem u Sloveniju, čekao sam na vizu dok se ekipa nije vratila sa priprema. Pasoš mi je bio u ambasadi, nisam znao ništa. To je razlog što nisam išao u Sloveniju, i trener je znao, svi su znali, samo neće da kažu istinu - priča Suma.

foto: Printscreen

Bez priprema je praktično ostao i bez mesta u ekipi, ali se trudio, radio i čekao svoju šansu - i nije je dočekao.

- Kada sam krenuo da treniram sa grupom, ljudi pitaju zašto ne igram, ali ja ne mogu da odlučujem. Ja želim da igram, ali nemam tu moć i zato moram da se borim da igram. Nažalost, neko, evo reći ću i to - trener to ne želi. Pokušao sam da se borim, da budem uz tim, da radim, treniram jako, jer ne volim da sam na klupi. Ko to voli? Naravno, ima nas više u ekipi, mnogi se bore, kao porodica smo, svi moraju da igraju, zato smo svi ovde. Zato razumem da rad donosi sve i zato sam radio i kada dočekam šansu dokazaću da vredim. To sam ja. Ja volim da me neko izazove i da dam moj maksimum.

Uskoro opširnije...

Kurir sport