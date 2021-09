IVICA ILIEV OŠTAR PREMA SEJDUBI SUMI: Razočaran sam, sve što je izneo je velika LAŽ!

Suma je na svom Instagramu u lajv prenosu optužio trenera Stanojevića za njegovo "sedenje na klupi" i neigranje u toku aktuelne sezone.

Iliev ističe da trener crno-belih ima podršku svih u klubu.

"Kao sportski direktor iskreno sam razočaran Suminim ponašanjem. Kao neko ko ga je uvek i srčano branio, imam pravo da ga prvi i kritikujem. Sve što je izneo je velika laž, jer sve što je radio, radio je na svoji ruku, kršeći klupsku disciplinu i protokol, za šta postoji i medicinska dokumentacija. Što se tiče pasoša, nismo ga mi izgubili, već on. A o tome ko će da igra ili ne, odlučuje jedino i isključivo trener. Niko nema pravo to da komentariše, niti on niti bilo koji drugi igrač. Trener Stanojević ima apsolutno moje i poverenje svih u klubu. Dokle god sam ja sportski direktor, ovakve stvari se neće tolerisati i biće oštro sankcionisane. Nećemo dozvoliti da ovo poremeti fantastičnu atmosferu i rezultate koje klub pravi", rekao je Iliev.

Partizan gostuje u Lučanima u četvrtak od 17.50 časova, u utakmici desetog kola Superlige Srbije.

Kurir sport