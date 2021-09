LINČ! FUDBALERI BORCA JEDVA IZVUKLI ŽIVU GLAVU U MOSTARU! Lukić: Udarali su me nogom u lice!

Haos u Mostaru na prvenstvenoj utakmici između Veleža i banjalučkog Borca! Utakmica je prekinuta u 82. minutu zbog ulaska domaćih navijača na teren. Domaćini su bili nezadovoljni arbitražom zeničkog sudije Sabrije Topalovića, koji je, prema njihovim tvrdnjama, propustio da dosudi penal za Velež pri rezultatu 0:0.

Utakmica je prekinuta pri rezultatu 2:0 za Banjalučane, a pošto su domaći navijači bili nezadovoljni suđenjem, rešili su da uzmu stvar u svoje ruke uletanjem na teren. Arbitar je pobegao glavom bez obzira, ali su huligani nasrnuli na gostujuće fudbalere i stručni štab!

Prema pisanju lokalnih medija, udarac nogom u glavu zadobio je centarfor Borca Jovo Lukić, dok su pristalice Veleža motkom krenuli da se obračunaju sa trenerom Nemanjom Miljanovićem.

foto: Printscreen

Fudbaler Borca Jovo Lukić najpre nije verovao da je situacija tako ozbiljna.

- Zvonić iz Veleža mi je vikao da bežim jer nije zaje*ancija, pa sam potrčao ka svlačionici. Taman sam mislio da sam pobegao huliganima kad me je na ulazu u tunel sačekao udarac cipelom u glavu! Mislio sam da udaram u zid na ulasku u tunel. Navijači su nosili one velike šipke od zastava, pokušali su da napadnu i trenera Miljanovića. Dugo smo čekali da se isprazni stadion, pa nas je policija pratila skroz do Banjaluke - izjavio je za Mondo Jovo Lukić.

foto: Pritnscreen

Kazna Velež će biti kažnjen sa najmanje tri meča suspenzije Fudbalski klub Velež suočiće se zbog incidenta na utakmici sa banjalučkim Borcem sa visokom novčanom kaznom, koja bi mogla da iznosi više od 10.000 evra, kao i sa najmanje šest utakmica igranja pred praznim tribinama i oduzimanjem tri boda, potvrđeno je banjalučkim Nezavisnim novinama u Fudbalskom savezu BiH. Službeni rezultat je 3:0 u korist banjalučkog kluba.

Huligani sudiji zapalili auto! Sudiji Sabriji Topaloviću, koji je vodio utakmicu, navijači Veleža zapalili su automobil kod Jablanice dok se s kolegama vraćao iz Mostara. Automobil je potpuno izgoreo, uprkos intervenciji vatrogasaca. Topalović je navodno i pretučen u tunelu u kom mu je zapaljen automobil. Jedan od sudija koji se tu zadesio zadobio je teške povrede i nalazi se u bolnici na ispitivanjima.

Kurir/sport D.Lučić