ANA RAJKOVIĆ O SLICI O KOJOJ BRUJI CELA EVROPA: Evo kako je nastala fotografija malog Relje i Mesija

Ana Rajković, manekenka i žena popularnog golmana Predraga Rajkovića progovorila je o slici svog sina Relje i Mesija.

Fotografija koju je Ana okačila na svoj instagram profil sa opisom "Hvala Mesi" bukvalno je obišla Evropu, a lepa manekenka kaže da nije očekivala da će izazvati takve reakcije.

- Mi smo hteli dete da slikamo za nas, nismo ni razmišljali da će to biti najveći događaj u Francuskoj tog dana, ali nisam očekivala da će to da doživi takvu ekspanziju. Pogotovo što je Relja bio u dresu Peđinog tima, pa je i to svima bilo zanimljivo - kaže Ana, koja je ispričala i anegdotu iz aviona.

- Mi smo se ujutru vraćali za Beograd i kada smo ušli u avion, pilot je pitao da li je to taj dečak koji se slikao sa Mesijem. Onda su prišli stjuart i stjuardesa, mi nismo mogli da verujemo. Kada smo stigli u Srbiju svi su nam se javlali. Zaista nešto neočekivano - kaže Ana.

- On je još mali, ali mnogo voli da gleda tatu. Uvek bude mnogo srećan kad mu kažem da ide na utakmicu. On inače plače kad ga damo nekome, tako da se moja drugarica šalila: 'Što nisi plakao kad si bio kod Mesija?' - priča Ana.

