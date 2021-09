NIŠLIJE PROMOVISALE TRENERA I SPORTSKOG DIREKTORA: Batak novi trener Radničkog

"Prošli put smo ostavili dobar trag u Radničkom i to mi je bio motiv da se vratim. Situacija u kojoj preuzimam Radnički je teška, ali mi je to dodatni motiv. Do reprezentativne pauze nam slede dve utakmice, obe u gostima. Kolubara je već u subotu i imamo malo prostora i vremena da spremimo tim, u kojem postoji i problem sa stomačnim virusom", izjavio je Batak.

Batak smatra da Radnički ima dobar tim koji zaslužuje da bude u vrhu tabele.

"Smatram da Radnički ima dobar sastav, koji treba da bude u vrhu tabele, ali ne želim da se razmećem obećanjima. Ići ćemo meč po meč. Sa nekim igračima sam već radio i odlično ih poznajem, što će mi značajno olakšati posao na početku. Sa mnom su u stručni štab došli pomoćnici Zoran Repac i Nikola Trajković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine", rekao je Batak.

Radnički je danas promovisao Aleksandra Jovanovića na mesto novog sportskog direktora.

"Pričao sam sa ljudima iz rukovodstva pre nekoliko dana i kada su mi ;ponudili ovaj posao, odmah sam ga prihvatio. Meni je Radnički dao sve u životu, a sada je vreme da i ja njemu nešto dam. Uvek mi je bila želja da radim u Radničkom i za Radnički", rekao je on.

Jovanović, koji je upisao preko 400 mečeva za Radnički, želi da bude spona izmedju igrača i kluba.

"Čeka me odgovoran posao i verujem da ću se dobro snaći. Biću spona izmedju igrača i stručnog štaba sa upravom i potrudiću ;se da klub funkcioniše na najboljem mogućem nivou. Velika mi je želja da se publika vrati na Čair. Smatram da imamo dobru ekipu i da ćemo se, uz ;makismalno zalaganje svih u klubu, vratiti na mesto koje nam pripada, a ;to je vrh srpskog fudbala", izjavio je Jovanović.

