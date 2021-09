TOLIKO SMO VELIKI DA NE MOGU DA VIDIM ŠTA SE DEŠAVA IZA NAŠE VELIČINE: Stanković govorio o kritikama i zdravstvenom stanju igrača

"Prošli smo kroz jednu malo složeniju situaciju što se tiče zdravstvenog stanja, ali idemo ka boljem. Dosta puta sam rekao da mi je zdravlje igrača najbitnije i oni su nam na prvom mestu, a posle dolazi fudbal i sve ostalo. Optimisti smo, kako za nedelju, tako i za četvrtak, i želimo da u oba meča budemo pravi i dobri", rekao je Stanković na konferenciji za novinare, a prenosi klub.

"Što se tiče ostalih stvari, ne bih ništa komentarisao, jer smo mi toliko veliki, da ja ne mogu ni da vidim šta se dešava iza naše veličine", istakao je on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fudbaleri Crvene zvezde, posle odlaganja utakmice sa Voždovcem zbog bolesti igrača, sutra gostuju Novom Pazaru u meču 11. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli u ovaj meč ulaze kao drugoplasirani na tabeli sa 20 bodova, odnosno imaju pet bodova manje od vodećeg Partizana koji ima meč više. Na drugoj strani, Novi Pazar je pretposlednji na tabeli domećeg šampionata sa sedam osvojenih bodova.

Stanković je rekao da u Novom Pazaru sigurno neće igrati El Fardu Ben i Milan Pavkov.

"Nije teško da budu u konkurenciji za Ludogorec", dodao je trener Zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Provode mnogo vremena na stadionu, što je izvanredna stvar. Kada neko provede sedam-osam sati na stadionu, to je vrhunski profesionalizam, rade terapije i pre i posle podne. Zaista sve rade da mi se stave na raspolaganje što pre", dodao je Stanković.

On je istakao da je kapiten Milan Borjan odlično i da "ide ka boljem".

"Što se tiče njega lično, a i svih ostalih, iz dana u dan situacija je sve bolja i ne bih želeo da niko prolazi kroz takve momente, da skoro deset igrača u jednom trenutku ima ozbiljne probleme", rekao je Stanković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Stanković je rekao da će odsustvo publike u Novom Pazaru biti olakšavajuća okolnost, kao i da je njegova ekipa uhvatila pravi ritam.

"Novi Pazar je promenio trenera, vratili su čoveka koji je napravio sa njima rezultat. Prazan stadion sigurno ne igra veliku ulogu za Novi Pazar, što će nama olakšati, bar što se tiče atmosfere. Medjutim, mi smo uhvatili ritam i igramo konkretno i direktno. Prošao je onaj pritisak o kome smo mnogo pričali, ta letnja liga", rekao je Stanković.

Crveno-beli, kako je rekao, uvek idu na pobedu i od toga ne odustaju.

"Poslednji meč koji smo igrali (protiv Partizana) bio je do primljenog gola odličan i potpuno smo ga kontrolisali. Posle toga, derbi nosi svoj pritisak i strah da se izadje sa pozitivnim rezultatom, što sve utiče na igru. Ja na sve to gledam pozitivno", dodao je on.

foto: Starsport

Trener Zvezde je rekao da još nije odlučio ko će igrati u Novom Pazaru jer je ove nedelje na "prste jedne ruke" mogao da prebroji one koji su trenirali.

"Može da se očekuje da bude mladih. Staviću ih u tim kad budu u stanju da prave razliku i odgovore zahtevima. Zvezdin dres mora da se zasluži, mnogo stvari treba da se desi i poklopi da bi igrali, tako da od njih sve zavisi", rekao je Stanković.

Utakmica Novi Pazar - Crvena zvezda igra se sutra od 15.55.

(Kurir sport)