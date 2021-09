UEFA VERUJE MAŽIĆEVOM NASLEDNIKU Srbin sudi u Ligi šampiona, sa njim na zadatku u Nemačkoj i glavni arbitar sa 165. derbija!

Nakon što je Milorad Mažić završio karijeru, Srđan Jovanović je preuzeo ulogu najboljeg srpskog sudije, a da trenutno boljeg delioca pravde na fudbalskim terenima od njega naša zemlja nema, govori poverenje koje je UEFA ukazala njemu i pomoćnicima.

Srpski sudija će stati na centar terena na susretu drugog kola u grupi C između Borusije i Sportinga u Dortmundu. Biće to prvi put ove sezone da Jovanović deli pravdu na utakmici grupne faze Lige šampiona, a tokom karijere je do sada bio glavni sudija na dve utakmice elitnog evropskog takmičenja.

Sa Jovanovićem će na teren Signal Iduna Parka u Dortmundu izaći i njegovi standardni pomoćnici Uroš Stojković i Milan Mihajlović, kao i Novak Simović koji je nedavno bio glavni arbitar na 165. večitom derbiju, a koji će u Jovanovićevom timu biti četvrti sudija.

Tridesetpetogodišnji Srđan Jovanović je u profesionalnom fudbalu kao sudija debitovao kao dvadesetosmogodišnjak na utakmici Radničkog i Donjeg Srema u Super ligi Srbije, a od 2015. godine je priznat od strane FIFA.

Srđan Jovanović, učinak ove sezone:

Kvalifikacije za Ligu šampiona: 1 utakmica, tri žuta kartona

Kvalifikacija za Ligu Konferencija: 2 utakmice, sedam žutih kartona

Super liga Srbija: 5 utakmica, 22 žuta kartona, jedan penal

Kurir sport/A. K.