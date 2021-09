NIKOLA SIMIĆ POSLE PORAZA VOJVODINE OD TSC-A: Svakodnevno radimo na tome da budemo bolji

Golman fudbalskog kluba Vojvodina Nikola Simić rekao je da njegova ekipa želi da se vrati na pobednički kolosek i da svakodnevno radi na tome da bude bolja.

Vojvodina je u subotu izgubila u Bačkoj Topoli od TSC-a sa 1:0, a Simić žali što njegov tim nije iskoristio šanse u prvom poluvremenu.

"Sigurno da nismo zadovoljni porazom. Išli smo da pobedimo, ali neke šanse u prvom poluvremenu nismo iskoristili. Najbolju koju smo imali mogla da je prelomi meč u našu korist. Nažalost, to se nije dogodilo", rekao je Simić za klupski sajt.

"Na početku drugog poluvremena primili smo gol i onda su usporili tempo i utakmica je otišla u drugom pravcu. Želeli smo da preokrenemo, ali nismo uspeli", dodao je on.

Naredni rival Vojvodine je Radnički iz Niša, a Simić najavljuje igru na pobedu.

"Idemo na pobedu, kao i na svakoj utakmici do sada. Želimo da se vratimo na pobednički kolosek pred našim navijačima i da uhvatimo niz dobrih partija. Svakodnevno radimo na tome da budemo bolji i da ispravimo greške. Dešava nam se da padnemo tokom meča, ali svesni smo toga i ispravićemo i to", rekao je on.

On veruje da će Vojvodina do kraja jeseni biti pri vrhu tabele, gde i pripada.

"Želimo da budemo u prve četiri ekipe i nadam se da ćemo u tome uspeti. Vojvodini je tamo svakako mesto", zaključio je Nikola Simić.

Utakmica Vojvodina - Radnički na programu je u nedelju u 20.00.

