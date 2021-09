IVAN GOLAC ZA KURIR HVALI PARTIZAN: Nisam dežurni kritičar, nego govorim istinu koja najviše boli one koji imaju nečistu savest

Legendarni desni bek Partizana Ivan Golac, iako je ušao u osmu deceniju života, i dalje revnosno prati sva zbivanja u fudbalu. Trenutno se nalazi u porodičnom domu u Orašcu, u srcu Šumadije, odakle može mirno da sagleda situaciju u srpskom fudbalu, pa i u crno-belom taboru. Golac je neretko bio veoma oštar prema bivšem klubu, prilično kritički nastrojen, ali sada iznosi i pohvale na račun trenera Aleksandra Stanojevića i igrača Partizana.

- Nisam dežurni kritičar, nego govorim istinu koja najviše boli, pogotovo one koji imaju nečistu savest. Sada se vidi nešto pozitivno, nisu samo rezultati dobri, nego i igre na terenu. U Srbiji više ne postoji protivnik od koga Partizan treba da zazire, a to više nije ni Crvena zvezda. Partizan sada kontroliše sirtuaciju u prvenstvu, ili što bi Englezi rekli komanduje! Sve je to pokrenulo i navijače, pa je i podrška sa tribina sve snažnija - rekao je za Kurir Ivan Golac, koji je posle Partizana ostvaio dubok trag u engleskom Sautemptonu, za koga je veoma uspešno igrao u dva navrata, a nastupao je i za Bornmut, Mančester siti i Portsmut.

foto: Printsrkin

Ivan Golac pohvalno govori o treneru Aleksandru Stanojeviću, od čijeg dolaska Partizan igra kao preporođen.

- Kada ekipa igra dobro, udeo trenera je veliki i veoma važan. Partizan igra na zavidnom nivou, a to je potvrdio i u Evropi, prvo prebrodivši teške kvalifikacije, a potom i pobedom na gostovanju na Kipru protiv Anortozisa u prvom kolu Lige konferencije. Sada je svaka utakmica poput rata za Partizan, pa i ova u četvrtak u Beogradu sa estonskom Florom, iako ih kod nas po običaju mnogi potcenjuju, što nije dobro. Nismo mi na nivou klubova iz engleske Premijer lige, pa da dominiramo, niti je ovaj Partizan onaj iz mog vremena ili zlatnih šezdesetih godina prošlog veka, kada smo sa svima mogli da igramo ravnopravo u evropskim kupovima - naglasio je Golac.

Od mladih fudbalera Partizana, Golac posebno izdvaja izuzetno talentovanog Nikolu Terzića, apostrofirajući da ga krase brzina i agresija, što je veoma bitno u savremenom fudbalu.

- Terzić je za mene prijatno iznenađenje i otkrovenje. Najbolji strelac Rikardo Gomeš daje golove, ima kvalitet, a dobar je sa loptom i kada je u protivničkom šesnaestercu. Dakle, ima kvalitet, ali moraju da shvate da oni još nisu na nivou Partizana koji je veliki klub u evropskim razmerama. Iznervirao me je Rikardo protiv ruskog Sočija, kada se nije mnogo kretao, više sam ja bio aktivniji u fotelji nego on na terenu, a na svakoj utakmicu u dresu Partizana mora da se pruža maksimum. Sejduba Suma je bio najbolji igrač Partizana, žao mi je što je došlo do rastanka, ali šta je tu je. Verovatno su u klubu procenili da je to najbolje rešenje - zaključio je Ivan Golac.

Problemi sa desnim bekom Na poziciji desnog beka, gde je Ivan Golac nekada bio neprikosnoven u Partizanu, sada ima još nedoumica i problema, pa su šansu dobijali Aleksandar Miljković, Marko Živković i iskusni Aleksandar Lutovac, a vratio se i Nemanja Miletić, kome više odgovara mesto štopera. - Partizan kuburi sa desnim bekom još od mog odlaska - rekao je Golac, pola u šali, pola u zbilji.

Kurir sport/ L. Delić