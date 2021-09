ALEKSANDAR STANOJEVIĆ ZAPLAKAO PRED GROBARIMA: Ja nisam imao nikakav problem sa Sumom, ali ne možete sa svima...

"Mnogo nam znači sva podrška. Ne treba meni da sedim ovde, ali želim da vam pokažem koliko meni i svakom igraču znači podrška. Počeli smo utakmicu sa Dunajskom Stredom, ja sam posle 10 godina u Srbiji, bila je negativna energija, nešto se dešavalo. Niti nekog branim niti išta, jednostavno su se igrači loše osećali, nismo mogli da igramo. Počela utakmica sa Sočijem, evo sad se naježim na tu atmosferu", opisivao je popularni Stanoje, pa nastavio u istom dahu:

"Santa Klara isto, nosi vas ta atmosfera. Ne treba meni ovo da ja tu nešto pričam, ali vi niste svesni koliko nam svaki aplauz znači. Partizanovu decu vraćam u klub samo jer strašno osećaju klub. Došao sam sa 13 godina u Partizan, ovde smo igrali i košarku...", rekao je Stanojević, pa zaplakao.

"Spočitava mi se da ne volim strance, a oni su bili ovde i pre deset godina i biće za deset godina i neke sam voleo više od naših igrača. Svuda imate zadovoljne i nezadovoljne igrače. To je normalno. Ja sad u ekipi imam 6-7 domaćih igrača koji su mnogo nezadovoljni. Uvek će se neko javiti da je nezadovoljan ili zadovoljan. Ja nisam imao nikakav problem sa Sumom. Ja nikad neću reći lošu reč za igrača Partizana. Važno je samo da napravimo komunikaciju. Ali ne možete sa svima", iskren je strateg crno-belih.

"Ali, vi ste tu prvi da niko ne sme da nas dira - uđi u utakmicu sa 800%, zgazi protivnika... Ono što se nas tiče, ne može tu niko da nas dira. Ako još imamo i podršku i od vas... Jer kad dođu ljudi na derbi, vide tri tribine kako pevaju. To je moć, zato niko ne sme da nas dira, mi smo institucija. Biće i ovoga i onoga, pretpostavljam, ali teško da ćemo dati da nas bilo ko dira", jasan je trener Partizana. "Je l' moguće da me branite da nisam slavio gol protiv Zvezde? Da me braniš da nisam član albanske mafije? Je l' moguće da me branite od toga? Kad sam to shvatio, onda sam rekao daj bre da kažem ja nešto. Pričaju da li smo rasisti ili ne znam šta, pa ja samo od stranaca crnce i dovodim. Čak mi je Raća Petrović jednom rekao da malo više forsiram Medu Kamaru nego domaće igrače, to mi kaže igrač koji je dao gol u derbiju i doneo titulu. Moreiru sam ja lično doveo kao pomoćnik Đukiću. Ja, lično. Naravno, Đukić je to prihvatio. Dolazi Tejgo, dolazi Adija, dolazi Rikardo... Bila nam sad dva momka iz Gane na probi...", objašnjava Stanojević.

"Rizikujem uvek. Ako u derbiju igram 2010. sa Markovićem i Šćepovićem i pobedili 2:0 i otišli na +7, to je zamene rizik. Ovde gledam samo kako da pobedim utakmicu, to mi je jedino što želim. Drugo je da svaki igrač pogine na terenu, da pokaže emociju i da igra 90 minuta za svakog navijača. Baš zbog tih koji dođu na stadion, koliko god da ih je. Ako ti u 60. minutu vodiš 2:0 i staneš, što bi on došao u nedelju u osam uveče? On hoće da 90 minuta 'parni valjak' melje. Da bih te naterao da dođeš sutra. Tek je na četvrtom mestu, nažalost, da vodimo računa o tim nekim modernim taktičkim stvarima. Ja ne znam da li je Partizan nekad u istoriji dao toliko golova u prvih 10 kola"", rekao je trener crno-belih.

"Imali smo 19 pobeda, stabilizovali se i potom izgubili finale Kupa. Izgubili smo finale protiv Zvezde i podneo sam ostavku, iskreno, kad sam došao u klub. To je bio moralni čin, jer Partizan mora da osvaja trofeje i ulazi u Evropu. I ja sam iskrenu ostavku dao i otišao. Ljudi iz kluba su me vratili, nema potrebe da patetišem. Nema alibija. Možete sve da me pitate, nema glupih pitanja, možete da pitate i uvredite, znam da nije maliciozno. Ovde osećam pravu grobarsku energiju, pitajte me šta god poželite, sve", naglasio je Stanoje.

