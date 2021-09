ZNATE LI KAKO JE NASTALO LEGENDARNO RONALDOVO RADOVANJE? Kristijano posle svakog gola uradi ISTU STVAR, a evo i zašto (VIDEO)

Potrči ka tribinama na kojima su navijači već u delirijumu, odradi piruetu u vazduhu i izgovori "siiii".

Nije trebalo mnogo da klinci, ali i oni koji to više nisu iskopiraju ovaj pokret, te se neretko dešava da posle pogotka Ronalda i deo navijača u istom trenutku kada i on odradi taj, sada već legendaran, potez.

Međutim, kako je taj 'pokret' uopšte nastao?

foto: EPA-EFE/FABIO MURRU

Popularni Portugalac otkrio je kako je do toga došalo krajnje spontatno, tokom prijateljskog susreta Real Madrida i Čelsija 2013. godine.

"Bili smo u SAD i igrali smo protiv Čelsija. Ne znam odakle je to došlo, jednostavno, dao sam gol i to "siiii" je izašlo. Iskreno, to je bila prirodna reakcija", rekao je Kristijano i nastavio:

"Kako sam to nastavio da radim, počeo sam da primećujem da je navijačima prva asocijacija kada me vide to "siiiii"… Pomislio sam, vau, ljudi me pamte po tome, pa sam nastavio tako da proslavljam golove", otkrio je jedna od najboljih fudbalera planete.

(Kurir sport)