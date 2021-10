SVE JE POD KONTROLOM, TATA JE TU: Zlatan Ibrahimović uz pesmu Nade Topgačić poslao poruku Rebiću (VIDEO)

Roso-neri su na svom terenu vodili sa 1:0, a izgubili golom iz penala u 97. minutu. Milan je od 30. minuta igra sa igračem manje posle isključenja Frenka Kejsija, a to je izazvalo veliki revolt kod domaćih fudbalera. Najratoborniji je bio Ante Rebić, koji se unosio sudiji u lige, pa su saigrači morali da intervenišu. Na kraju je i trener Stefano Pijoli odlučio da zameni Rebića.

00:15 SVE JE POD KONTROLOM, TATA JE TU: Zlatan Ibrahimović uz pesmu Nade Topgačić poslao poruku Rebiću

Hrvatskom reprezentativcu utehu je pružio Zlatan Ibrahimović. Švedski napadač je najavio povratak nakon povrede, a uz svoju najdražu pesmu "Jutro je" od Nade Topčagić, poslao je poruku Rebiću.

"Sve je pod kontrolom, tata je tu".

Podsetimo, Ibrahimović je prve večeri čuvenog muzičkog festivala u San Remu izašao uz taktove pesme Nade Topčagić.

- Šta da vam kažem, presrećna sam. Nema ko me nije zvao zbog toga, svi pričaju samo o tome. Jedna takva sportska veličina da se pojavi na sceni Sanrema uz moju pesmu je nesvakidašnja čast i zadovoljstvo. Mislim da to niko od muzičara sa ovih prostora nije doživeo. Moj suprug Zlatko i ja smo jednom bili kod Zlatanovog oca na ručku, to je bilo davno. Zlatan je tad bio mali i od tada ga nisam videla, nismo u kontaktu. Njegov otac je svirao harmoniku i tako smo se upoznali. Nisam ni znala da sluša moju muziku, ljudi ovo je kruna moje karijere - ushićeno je pričala Nada za Kurir.

(Kurir sport)