HRVATSKI SUDIJA U CENTRU SKANDALA! Napao novinara i Torcidu: Smeće, štene i da počinjemo sa 2:0 za Hajduk!

Sada je u centru pažnje najbolji tamošnji sudija Ivan Bebek zbog spornog privatnog audio snimka u kome je vređao jednog novinara iz Splita, koji piše o Hajduku, ali i navijače tog kluba.

On je na udaru nakon što im nije svirao penal u meču sa Lokomotivom iz Zagreba.

Hajduk je dobio taj susret golom Marka Livaje u samom finišu, ali je ostao sporan detalj sa početka kada je hrvatski reprezentativac, po mnogima u toj zemlji, fauliran, a Bebek i pored intervencije VAR-a nije tako mislio

Bebek je ubrzo posle meča dao objašnjenje u privatnom snimku,koji je dospeo u javnost, gde je vređao novinara ali i sve one koji navijaju za Hajduk

foto: Dado Đilas

"On je obično štene koje je bilo oslobođeno fizičkog. Pričao sam sa petoricom splitskih novinara i oni kažu da ni njima nije penal, ali naravno da ne smeju to da napišu. Taj Blaž je obično smeće. Sve su to kuhinje odozdo. Ako ćemo da idemo tako da zadovoljimo Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mjaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2:0 i da onda možemo normalno da sudimo", čuje se u snimku.

Bebeku sada preti višemesečna suspenzija, verovatno šest meseci i već je dao izjavu u Hrvatskom savezu povodom toga.

Zanimljivo, Bebek sudi u četvrtak uveče meč između Legije i Lestera u Varšavi u utakmici Lige Evrope.

