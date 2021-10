ZVEZDA SPREMNA ZA METALAC: Deki Stanković otkrio da će SANOGO igrati do 40. godine, te da je KANGA novi čovek

Crvena zvezda će u narednom kolu domaćeg prvenstva dočekati ekipu Metalca, a očekivanja pred ovu utakmicu izneo je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

Šef struke crveno-belih još jednom se osvrnuo na utakmicu protiv Ludogoreca i trijumf u Ligi Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Sve ja bazirano na uzajamnom poverenju, jer ako igrači nemaju poverenja u stručni štab i trenera i da ispune ono što im mi kažemo, tako da je sve to rezultat međusobnog poverenja. Sve što smo radili u Razgradu je ispalo dobro, a nekada to i ne bude tako. Pobeda ide na dušu momcima, koji su odradili sve kako treba. Velika pobeda, velika tri boda i korak ka ostavarenju sna, a to je prolaz dalje. Žao mi ješto i narednu utakmicu sa Metalcem igramo bez četiri lidera, želim im da ozdrave što pre i da se vrate u tim. Ovu pauzu oko kvalifikacija, treba da iskoristimo na najbolji način. Ne znam ko će igrati, jer imamo malih problema, koji su bili prisutni i pred Ludogorec - rekao je Stanković.

Stanković je prokomentarisao zdravstveno stanje Petra Stanića, kao i da ne veruje da će četvorica igrača pozitivna na koronu igrati za svoje reprezentacije.

- Stanić je dobio udarac u Bugarskoj od koga mu je noga odmah utrnula. Žao mi je zbog njega jer je ušao u ritam. Nije mogao da hoda kad smo sleteli u Beograd. Ali ipak je to samo udarac, nije ništa ozbiljnije i moraće da stisne zube. Što se tiče kvalifikacija, ne znam kakav je protokol. Ako si imao koronu i nisi igrao za klub, ne verujem da će moći da igraju. Mi uvek imamo stav da puštamo igrače u reprezentaciju, ali je zdravlje najvažnije. To će naša medicinska služba u kontaktu sa savezima da dogovori, ali je zdravlje najbitnije.

Šef struke crveno-belih je istakao da je Sanogo odlično odradio štopersku ulogu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Rekao sam mu da ću mu produžiti karijeru i da će moći da igra do 40.godine. Sanogo je fenmomenalan, adarptira se na sve uslove, pohvatao je sve konce, ekipa se osećala dosta sigurno. Pohvalio bih svu petoricu, Gobeljić je ušao u idealan tim kola u Ligi Evrope, to je sve zasluga, rada, koncentracije, profesionalnizma, lojalnosti i uvek grupa izbaci nekoga. Ja im svima čestitam. I ja sam u karijeri igrao sve pozicije, počeo sam od libera kod Tome Milićevića i to je velika prednost za svakog fudbalera.

Osvrnuo se Zvezdin strateg i na formu Gelora Kange, kao i napredak Luisa Dionija.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Kanga igra u poslednje vreme mnogo dobro. Da li se promenio to svi vidimo i ne bih više potencirao pojedince, jer je grupa najvažnija. To je naš moto i mi nećemo odustati od tog principa. Što se tiče Dionija, bilo bi glupo da igrač nema reakciju, kad neko zna unutar sebe da je mogao više i preciznije. Falilo mo mu je mirnoće u završnici, vratio se fizički i doći će i golovi, treba da nastavi da radi ovako. Ne mogu da komentarišem sekunde utakmice, imali su i oni prečku, ne znam šta bi bilo da smo dali rani gol. Utakmica je odigrana odlično i ne bih sekao utakmicu na delove. Nastavljamo ritam nedelja- četvrtak, očekuje nas utakmica protiv rivala koji želi da se nadmeće. Naš prioritet su tri boda, to je bitno, da li će biti ružno ili lepo, to me ne interesuje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Stanković je prokomentarisao i nacionalni koeficijent Srbije koja je sve bliža da ima dva predstavnika u Ligi šampiona.

- Brojke govore sve. To bi bio ogroman uspeh za srpski fudbal. Kada bismo imali dva u kvalifikacija ili jednog direktno, to bi bilo fenomenalno. Crvena zvezda već dugo radi na tome, nastavićemo da činimo sve u što je u našoj moći – podvukao je Stanković.

Kurir sport