NEĆU DA KUKAM I PLAČEM! Stanković ponosan: Važna su samo tri boda, idemo dalje

- Znate svi kakve probleme imamo, rekao sam neću da kukam i da plačem. Znamo koje boje branimo i šta je cilj. Cilj je da se uzmu tri boda, to sam rekao i na konferenciji, ne zanima me da li će biti lepo ili ružno, na momente je bilo lepo, na momente je bilo ružno. Imali smo problema, devet igrača nam fali i ovo je stvarnost. Preponosan sam jer su svi oni prvotimci, rekao sam da nikad ne znaš kada će neko biti pozvan da brani ove boje. Danas su svi pokazali karakter, presrećan sam zbog toga, ne zanima me da li će biti kritika na igru ili ne, momci su pokazali karakter, nama su bila važna samo tri boda i ništa više. Idemo na zasluženi odmor – istakao je Stanković.

Crveno-bele očekuje period bez utakmica zbog reprezentativne pauze.

- Sledi zasluženi odmor, treba nam pauza. Imamo pet igrača koji su bili zaraženi koronom, tu su i povrede Dionija i Pavkova, sigurno će se neko još požaliti, jer Pavkov nema devedeset minuta u nogama, kao ni Gajić, takođe i Rodić, to su momci koji jednostavno nisu fizički mogli da budu na terenu do samog kraja utakmice. Zahvaljujem se svim igračima i navijačima, podrška i vetar u leđa će nam tek trebati, prvenstvo je dugo, idemo dalje – zaključio je Stanković. Kurir sport