PARTIZAN MOŽE DO FINALA LIGE KONFERENCIJA: Mitar oduševljen igrama crno-belih: Vraća se titula u Humsku!

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović veruje da će Partizan ove sezone prekunuti dominaciju Crvene zvezde u domaćem šampionatu.

Mitar samtra da su crno-beli favoriti i da će se trofej posle pet godina vratiti u Humsku.

"Partizan je trenutno favorit, igra najbolji fudbal i trenutno zaslužuje prvo mesto. Ostao je žal što nije veća razlika, ali ima dosta da se igra. Rano je sada govoriti o tituli, ali ako ovako nastavi vratiće je u Humsku", rekao je Mitrović na konferenciji za medije na okupljanju reprezentacije.

Napadač Fulama prati nastupe večitih u evropskim takmičenjima i oduševljen je rezultatima koje su ostvarili do sada.

"Pratim Partizan i Zvezdu. Mislim da su dominantni, igraju dobar fudbal, favoriti su u skoro svim utakmicama u Evropi, ali to su zaslužili kroz kvalifikacije. Želim im svu sreću. Mislim da Partizan može da dogura do finala Lige konferencija. Stanojević je sve sklopio kako želi, pokazali su to u derbiju. Želim im sve najbolje da doguraju što dalje", rekao je bivši as Partizana.

Mitrović je sa 11 godina stigao u Partizan iz Smedereva. Prošao je Omladinsku školu crno-belih i u sezoni 2012/2013 zaigrao je za prvi tim kluba iz Humske i osvojio titulu prvaka Srbije.

