TAJNE SA VEČERE CRVENIH ĐAVOLA: Pored Ronalda niko ne sme da se usudi da POJEDE DEZERT! Gledamo šta on radi i kopiramo ga

Iako je u 35. godini života, Portugalac ima telo 20-godišnjaka. Ono sadrži sedam odsto masti, a prosek kod profesionalnih fudbalera je deset.

Čak pola od njegove mase su mišići, dok je prosek kod fudbalera 46 odsto. To jednostavno znači, da on uopšte ne stari!

Jednog te istog menija se drži već godinama, a dnevno pojede šest obroka, od čega čak dva puta ruča i večera, jednom doručkuje i ima jednu užinu.

Gotovo nikada ne pije gazirana pića, ne jede crveno meso i smrznutu hranu, a nije ni jedan od onih koji će se na kraju dana počastiti čašom alkoholnog pića.

Rezervni golman Junajteda Li Grant otkrio je za "talkSPORT" da niko od saigrača na jednoj zajedničkoj večeri nije ni pokušao da pojede dezert.

- Nijedan igrač nije pipnuo pitu od jabuka ili brauni. Jedan igrač se okrenuo prema meni i upitao me šta Ronaldo ima na tanjiru. Malo smo se iznenadili jer smo videli najzdraviji tanjir koji možete zamisliti - rekao je Grant.

foto: Profimedia

Portugalski reprezentativac Hose Fonte, takođe je otkrio koliko Ronaldo ima pozitivan uticaj na njega.

- Ma stopostotni. Uvek gledamo šta jede i šta radi. Znate, on je najbolji i onda želite to da iskopirate jer očigledno radi ispravno - kazao je Fonte pa dodao:

- To je kinoa i sve one zdrave stvari kao što su brokoli, jaja, batat i to mu se sviđa.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ipak, i Ronaldo se ponekad opusti i priušti sebi malo 'nezdrave' hrane.

Zadovoljstvo pronalazi u tradicionalnom portugalskom jelu napravljenom od sušenog bakalara, krompira, luka i kuvanih jaja.

Takođe voli biftek s pomfritom i pečenim jajem.

- Video sam ga kako jede sve pomalo - kazao je Fonte pa dodao:

- Morate biti oprezni kad idete u reprezentaciju jer ćete se verojatno vratiti teži - zaključio je Fonte sa osmehom.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ronaldo je sigurno jedan od najboljih fudbalera u istoriji, a iza toga stoji puno odricanja, treninga, ali i regulacija ishrane iz koje su izbačena sva ona mala slatka zadovoljstva koja ljudi širom sveta konzumiraju u velikim količinama.

(Kurir sport/talkSPORT)