MANČINI RAZOČARAN UTAKMICOM U MILANU: Trebalo je da ostanemo sa 11 igrača, napravili smo grešku!

"Utakmice su ponekad takve, određene epizode mogu da utiču. To je razočaravajuće. Trebalo je da ostanemo sa 11 igrača, napravili smo grešku koju nismo smeli da napravimo na ovom nivou takmičenja", rekao je Mančini, preneli su italijanski mediji.

Aktuelni šampion Evrope Italija nije uspela da se plasira u finale Lige nacija, pošto je u polufinalu u Milanu izgubila od Španije sa 1:2.

Španija je tokom većeg dela utakmice bila bolja i prekinula je rekordan niz Italije od 37 utakmica bez poraza.

Italija je od 42. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Leonardo Bonuči dobio drugi žuti karton, kada je udario laktom Serhija Buskeca.

Golmanu Italije Đanluiđiju Donarumi zviždala je grupa domaćih navijača pošto ovog leta nije hteo da produži ugovor sa Milanom, već je kao slobodan igrač prešao u Pari Sen Žermen.

foto: Profimedia

To je bila njegova prva utakmica na San Siru otkako je napustio klub, a navijači su mu zviždali tokom skoro svakog dodira s loptom, čak i kada su mu saigrači vraćali loptu tokom prekinutih napada Španije.

"Sigurno mu nije drago zbog toga, kao što nije ni nama. Điđio je dobro branio. Razočarani smo jer je igrala Italija, to nije bila klupska utakmica. Mogli su to da ostave po strani za ovaj meč, možda da to ostave za utakmicu Pari Sen Žermena i Milana, pošto bi Italija trebalo da bude iznad svega", naveo je Mančini.

Italija će u nedelju u utakmici za treće mesto igrati u Torinu protiv poraženog iz večerašnjeg duela aktuelnog svetskog šampiona Francuske i Belgije.

