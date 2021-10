POSLE PREOKRETA DO TRI BODA U JEREVANU: Orlići savladali Jermeniju i sačuvali nadu za EP! FOTO

Mlada reprezentacija Srbije (U21) uspela je, posle preokreta, da slavi u 3. kolu kvalifikacija u Jerevanu protiv Jermenije – 4:1 (0:1) i na taj način ostane u trci za plasman na Prvenstvo Evrope.

Jermenija je bila opasnija u prvih 15-tak minuta (10. i 13.) igre kada je dva puta ozbiljno ugrozila gol Gordića zahvaljujući pre svega individualnim potezima Šagojana. S druge strane Srbija je najviše pretila iz prekida (pokušaj Gavrića), odnosno Šehovića u 26. minutu kada smo imali možda i najbolju priliku. U 34. minutu Jermenija je postigla gol posle izvedenog kornera, ali na našu sreću gol Šagojana je poništen. Dva minuta kasnije ipak vođstvo Jermenije, ponovo je Šagojan šutirao, a Mirzojan glavom prosledio loptu u mrežu.

foto: FSS

Srbija je u nastavk meča ušla odlučnije, agresivnije i već u uvodnim minutima imala priliku. Na gol smo ipak čekali do 56. minuta, kada je Gavrić izveo prekid a Eraković glavom matirao golmana Jermenske selekcije. Do potpunog preokreta mogli smo u 64. minutu posle prodora Šehovića, Stuparević je uputio udarac, ali Nersesijan je uspeo nekako da odbrani ovaj dobar pokušaj „orlića“. I posle promašaja malo je nedostajalo da budemo kažnjeni, usledio je jedan kontra-napad i udarac Šagojana, srećom lopta se od prečke odbila u polje. Selektor Zvonko Živković izvršio je nekoliko izmena, a na konačnu presudu čekali smo do 85. minuta. Posle velike gužve pred golom Jermena i pravog bilijara, lopta je došla do Terzića koji je uspeo da donese toliko željeno vođstvo koje Srbiju ostavlja u trci za plasman na Prvenstvo Evrope. Da li je to bilo sve? Nije. Do kraja smo videli i gol Tedića, posle prodora Bjekovića, ali i jedanaesterac koji je promašio Gavrić. Bivši igrač Crvene zvezde se ipak brzo iskupio četvrtim golom u mreži Jermena, za potpuno zaslužen trijumf Srbije.

foto: FSS

STRELCI: 1:0 Mirzojan 36, 1:1 Eraković 56, 1:2 Terzić 85, 1:3 Tedić 88, 1:4 Gavrić 90+5. Sportski centar FS Jermenije u Jerevanu. Sudija: Ivar Ori Kristjanson (Island)

JERMENIJA: Nersesijan, Galstjan, Samsonjan, Džubarasrjan, Mktarijan, Serobjan (64. Kamojan), Mirzojan, Agasarjan (89. Hakobjan), Šagojan, Petrosjan (75. Tarakjan), Grigorjan. Selektor Rafael Nazarjan

SRBIJA: Gordić, Eraković (86. Bjeković), Marković, Kamenović, Šehović (78. Daničić), Lukić (78. Ilić), Milosavljević (56. Stuparević), Topić, Gavrić, Tedić, Terzić. Selektor Zvonko Živković

Kurir sport / FSS