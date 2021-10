PRVOTIMAC PARTIZANA SLOMLJEN! Otac mu poginuo, sa majkom se borio za život! Nema tetovažu Zvezdinog grba - ONA je PROVERILA

- Ostao sam bez oca kada sam bio beba. Poginuo je u ratu u BiH. Imao sam 42 dana i sa majkom sam morao da se borim kroz život. Na sreću, imam divnu familiju, pomagale su mi bake i deke i sa mamine i sa tatine strane, stric, ujak... Niko ne može da mi zameni oca, ali su mi svi oni davali vetar u leđa - rekao je Stevanović u emisiji "Šok-tok" na televiziji Prva.

Nemanja je sa knedlom u grlu govorio o ocu, a dok mu je voditeljka Ksenija Bujišić pokazivala slike iz detinjstva, nije mogao da zadrži suze. Kako kaže, ponosan je što je lepo vaspitan, iako su ga pomalo razmazili jer je jedinac.

foto: Fk. Partizan

- Da nije bilo borbe u mom detinjstvu, ne bih znao da cenim ono što sam postigao. Bio sam jedinac, pa su me i malo razmazili, ali i vaspitali kako treba. Patrijarhalno sam vaspitan, a zbog specifične situacije od detinjstva sam morao da budem domaćin - dodaje Nemanja. Baka i deka sa tatine strane su preminuli, a mamine roditelje u selu nadomak Zvornika redovno posećuje. Mama mu je velika podrška, stric Rajko ide na sve utakmice, kao i supruga Senka. Uživa u mirnom i skladnom životu nakon teških početaka, kada su mu na sve muke osporavali i golmanske kvalitete.

- Smatrali su da sam nizak za golmana jer mi je visina 182 centimetra. Mnogo je nepravdi bilo kad sam bio mlađi, ali sam uvek verovao da sam bolji od konkurenata koje su iz raznih razloga stavljali ispred mene na gol. Oduvek sam hteo da budem baš golman, idol mi je bio Ivica Kralj. Zavoleo sam ga 1999, kada sam gledao utakmicu Jugoslavija - Hrvatska - dodaje bivši golman Čukaričkog i Rada.

Stevanovića prate i priče da na butini ima istetoviran grb Crvene zvezde. Sumnjali su u njega i ljudi iz Partizana, ali on kaže da je na terenu pokazao za koje boje gine. Golman otkriva i ko se iz tabora crno-belih uverio da nema tetovažu. - Grb ne postoji, a PR menadžerka kluba Biljana Obradović je odlično to proverila jer je dobila instrukciju da to uradi. Malo je bilo nezgodno pošto su glasine bile da je na butini grb. Ali Bilja je zadužena za sve muke u Partizanu - otkriva Stevanović.

foto: Starsport©

Osim zbog visine, Nemanja Stevanović specifičan je i zbog toga što mnogo voli da čita knjige. Ipak, ni zabava mu nije strana, a otkriva šta najviše voli da sluša u kafani.

- Ljubitelj sam stare narodne muzike - Šabana Šaulića, Miroslava Ilića... A bez Baje Malog Knindže ne može da se završi nijedna proslava - uz osmeh će Nemanja.

Kurir sport