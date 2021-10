ITALIJAN SE SETIO MEČA KOJI I DANAS DELIJAMA BUDI TUGU: Kakav Vembli, pravo finale je bilo u Sofiji pred 30.000 pijanih Srba

Godinu dana od uspeha u Bariju Zvezda je promenila tim, ali je imala priliku da se ponovo domogne finala. Po rečima Siniše Mihajlovića i godinu posle Barija to bi se i desilo samo da su izabranici trenera Vladice Popovića mogli bar domaće utakmice da igraju u Beogradu.

- Mi da smo ostali svi na okupu.... Ili još bolje, da smo igrali te utakmice u Beogradu, mi bismo i sledeće godine bili u finalu. Umesto Sampdorije. Ne znam da li bismo ga osvojili protiv Barselone, ali bili bismo na Vembliju. Sve utakmice smo igrali u gostima. Mi protiv Sampdorije nikada ne bismo izgubili na Marakani. Nema teorije - pričao je nedavno Siniša Mihajlović.

Tim iz Đenove je u odlučujućem meču savladao šampiona Jugoslavije i otišao u finale. Zvezda je povela golom Mihajlovića, ali je usledio preokret. Pogodak Kataneca, autogol Vasiljevića i konačna presuda Roberta Manćinija za 1:3. Sampdorija je pobedila i otišla na Vembli, a Zvezda ostala bez novog finala.

Jedan od članova tog Sampdorijinog tima je bio i vezista Ivano Boneti, koji se u razgovoru za italijanske medije prisetio meča u Sofiji.

- Finale na Vembliju? Možda će vam zvučati čudno, ali za nas je pravo finale Lige šampiona bio meč koji smo odigrali protiv Crvene zvezde u Sofiji i dobili. Pred 30.000 pijanih Srba koji vrište, prete, naoružanih svim i svačim... U svlačionici smo bili bledi kao krpe. Pjetro Vjerhovod je prvi otišao da se zagreva ispred njih i kada se vratio, rekao je: „Kao što vidite, živ sam”. Pobedili smo i ti ljutiti navijači su nam na kraju aplaudirali. To je za mene bila zaista epska scena - priseća se Boneti.

Sampdorija je u finalu na Vembliju izgubila od Barselone (1:0), golom Ronalda Kumana iz slobodnog udarca u produžecima.

- Paljuka je napravio pokret telom ulevo da bi video gde će lopta, baš u trenutku kada je Kuman šutnuo. Nije bilo šanse da se takav šut odbrani... Problem je što je taj faul trebalo da bude dosuđen u našu korist. Invernici i dan danas psuje sudiju zbog toga. Inače, on me je zamenio u 72. minutu iako sam se osećao dobro i nisam razumeo taj taktički potez. Ali, ako ga je povukao Vujadin Boškov, onda je verovatno bio u interesu ekipe. To je jedna od stvari koje sam kasnije shvatio kao trener.

O tom timu Sampdorije se i danas u Italiji pričaju bajke kao o jednoj od najromantičnijih generacija tog vremena...

- Bili smo grupa od 15 iskusnih igrača plus trojica klinaca. U pravim godinama. Bili smo svesni snage i da igramo u ekipi koja je sklopljena da uspe. Vodio nas je veliki trener Vujadin Boškov koji je imao ogromno međunarodno iskustvo i bio je pravi čovek za takav tim. Verujte mi da smo od prvog kola znali da ćemo osvojiti titulu. Tih nekoliko grešaka u toku sezone koje smo napravili nas nisu pokolebale - opisao je Boneti tadašnji tim Sampdorije.

