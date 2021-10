NAĐ RESETOVAO ŠAĆIRIJA! Taj Albanac što podržava teroriste je totalno nebitan lik JA BIH OBUKAO MAJICU RATKA MLADIĆA BEZ PROBLEMA

Proslavljeni srpski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Albert Nađ prokomentarisao je nesportsko ponašanje i međunarodni fudbalski incident kojima se veličaju OVK i "velika Albanija" u režiji Đerdana Šaćirija.

Bivšeg igrača Partizana ne iznenađuje najnovija provokacija švajcarskog reprezentativca albanskog porekla.

- Mnogo pažnje obraćamo na Šaćirija koji je za mene nebitna ličnost! Mislim da smo mu posvetili više pažnje nego on sam sebi. Ono što je učinio me ne čudi s obzirom na ranije poteze. Definitivno se pokazalo da on podržava tu terorističku organizaciju, ali na mene to ne može da utiče. Kad bi meni došao neko i poklonio mi majicu Ratka Mladića obukao bih je bez problema - odreagovao je Nađ.

Zaključio je i da je to pitanje za švajcarsku reprezentaciju i naravno za UEFA i FIFA.

- Svi su umešani, ali ja ne bih mogao da verujem da je švajcarski nacionalni savez podržao taj potez. To je neki spontani događaj. Ne bih da ulazim u teoriju zavere - poručio je bivši fudbaler.

Nađ dodaje da bi prioritet trebalo da nam bude današnja utakmica.

- Prioritet treba da nam bude to šta ćemo večeras uraditi protiv Azerbejdžana i naravno na sledećoj utakmici protiv Portugala jer nam je cilj Svetsko prvenstvo - dodao je srpski fudbaler.

Za svega nekoliko dana, podsetimo, u dva navrata incidenti su se desili na duelima Švedske i tzv. Kosova na kom je istaknut transparent "Kosovo je Albanija", odnosno Švajcarske i Severne Irske gde je navijač jaknom sa simbolima OVK ogrnuo Šaćirija.

