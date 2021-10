TEŠKE OPTUŽBE BIVŠEG FUDBALERA I TRENERA ZVEZDE: Muljaže i tajni spiskovi FSS

U razgovoru za Sport klub Bratić je istakao šta je razlog njegovog jeda.

„Sramno na kakav nivo se srozala nekad ugledna Škola za trenere Fudbalskog saveza Srbije. Tuga, boli me duša, jer je reč o mojoj zemlji, ljudima na čijim plećima je budućnost najpopularnijeg sporta. Pljunuli su nam u lice, izbrisali dekretom godine rada i odlučili na volšeban način, mimo bilo kakvih kriterijuma, samovoljno da sačine spisak polaznika za PRO licencu“, dovoljno je glasan Vidak Bratić, stavljajući do znanja intezitet nezadovoljstva i rešenost da ide do kraja.

foto: Starsport©

O čemu se, konkretno, radi?

„Ni danas ne znamo ko je primljen na školovanje za najviše fudbalsko zvanje. Poslednja generacija otvorila je semestar u oktobru, FSS nije osetio potrebu ni tada da obelodani spisak kandidata. Koliko čujem na grupi za PRO UEFA licencu ima 20 polaznika, spisak se negde nazire, u internoj komunikaciji, ali iz trenerske škole nije izašao nijedan konkretan papir. Presedan! Ranije se tačno znalo ko je primljen, poslednji potez najbolji je dokaz javašluka i stida unutar škole. Toliko jasnog da kriju spisak od šire javnosti.“

Jeste li uredno i na vreme konkurisali?

„Naravno i to treći put u karijeri. Smatrao sam, posle devet godina rada sa A licencom, samostalnog angažovanja u radu sa omladinskom ekipom Crvene zvezde, skoro decenije neprekidnog posla u stručnim štabovima Nenada Lalatovića i Dragija Kanatlarovskog, da ima mesta za mene. Očigledno, debelo sam se prevario…“

foto: Starsport©

Da li ste dobili odgovor iz škole?

„Ne, nikakav. Koliko čujem, mejlovima su obaveštavali primljene kolege. Ne znam više ni šta da mislim, valjda posle tri decenije neprestanog angažovanja u fudbalu, dve u kopačkama i jedne na klupi, kao trener zaposlen u inostranstvu ne interesujem FSS. Srbija je moja država i ne mogu da se pomirim sa poslednjim udarcem ispod pojasa. Ne, neću da ćutim. Očigledna je korupcija, da ne upotrebim težu reč!“

Imate li dokaze, konkretnija saznanja?

„Kad se nešto taji, onda je jasna namera da se lovi u mutnom. Pozivam državne organe da reaguju i pročešljaju poslednji konkurs. Prijave, uslove i konkretna obrazloženja ko je i zbog čega primljen. Istovremeno i ko nije prošao. Verujem da takozvani nadležni nisu ni razmatrali veći broj kandidatura, pogotovo trenera iz inostranstva. Država mora da reaguje i obračuna se sa poslednjim marifetlucima. Svaka čast reprezentaciji, državnom timu, gazi odlično u kvalifikacijama, ali uzalud sve ako ostanemo nemi na samovolju grupe ljudi u FSS i trenerskoj školi.“

foto: Starsport©

Jedan od uslova bio je i rad sa zvanjem šefa struke?

„Kako samostalno da radim kad sam i na prethodna dva konkursa odbijen? Odavno sam vlasnik A licence.“

Zašto ste tada ćutali?

„Prirodno je bilo da šansu dobiju drugi, iskusniji, kandidati. Mirno sam primio odluke i strpljivo čekao šansu. Valjda ima logike da, kao učesnik Evropskog prvenstbva za mlade u Poljskoj, uz sve ostale kvalifikacije, napokon dobijem šansu 2021. Čak su nedavno i servirali lažnu priču u nameri da odbiju moju kandidaturu.“

Šta je u pitanju?

„Priča da nisam član trenerske organizacije. Automatski, da ne postoji uslov za prijavu na konkurs.“

Je li to tačno?

„Laž! Neviđena… Uredno sam izmirivao članarinu, u Organizaciji trenera OFS Bačka Topola. Lako to može da se proveri. Garantujem da moju prijavu niko nije ni pogledao! Nisam imao leđa i u tome je suština.“

foto: Starsport©

Vaša priča ima širi kontekst od trenerske škole?

„Određena grupa ljudi vodi Centar za edukaciju FSS na sraman način. Muljaju, sakrivaju se od javnosti, ćute i završavaju poslove. Zna se da i u FSS egzistira slična grupacija, sa zavidnim beneficijama i uvezanim sistemom. Napokon, valjda je sad svima jasno zašto nikome iz tih struktura nije potreban Nemanja Vidić na Terazijama 35. Oni su sami sebi dovoljni – o primerima Hrvatske i Crne Gore i velikim fudbalskim imenima na čelu saveza neće ni da razmišljaju.“

Planirate li nastavak priče?

„Nadam se da moj apel neće ostati bez odjeka. Država ne sme da ostane nema na očigledne zloupotrebe u Centru za edukaciju FSS. Svašta bi tamo moglo da se nađe“, ozlojeđen, iz Saudijske Arabije, poručuje Vidak Bratić.

Kurir sport / Sport klub