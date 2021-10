PARTIZANU TITULA NAJVAŽNIJA! Stanojević: Radnik je važniji od Genta, prvenstvo je prioritet

"Znamo šta nas čeka, naša je obaveza da pobedjujemo. Igramo protiv ekipe koja je izuzetno čvrsta i prima malo golova. Malo je i daje, ali je teška za 'probiti', tako da moramo biti strpljivi i igrati do kraja", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Radnika, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su lideri šampionata sa 31 bodom iz 11 utakmica, dok je tim iz Surdulice na 14. poziciji sa deset bodova iz deset mečeva.

"Radnik je na lošijem mestu na tabeli od onog što oni priželjkuju. S druge strane, primili su samo tri gola na strani, posle Zvezde i nas su najmanje golova primili. Čvrsta ekipa koja ima izuzetnu tranziciju, imaju brze igrače po bokovima, mladog napadača, dobrog trenera... Moramo da idemo na pobedu", rekao je Stanojević.

Trener Partizana je naveo da je zdravstvena situacija u timu dobra i da su svi spremni, osim Nemanje Jovića koji je i dalje pozitivan na korona virus.

Posle utakmice sa Radnikom crno-bele očekuje duel protiv Genta u Ligi konferencija, pa su novinari pitali Stanojevića da li će shodno tome posebno motivisati igrače za sutrašnji meč.

"Kad bih vam rekao da je meni utakmica sa Radnikom važnija od utakmice sa Gentom, ne biste mi verovali. Lično meni. Igrači to znaju, to sam im rekao. Naravno da je evropska utakmica sa Gentom važna zbog kluba, zbog svega...", rekao je Stanojević.

"O motivaciji ne želim da pričam uopšte. U stanju sam da suspendujem igrača ako neko nije motivisan na treningu, a kamo li na utakmici", dodao je on.

Posle tog odgovora, novinari su upitali da li to znači da je njemu domaći šampionat najvažnije takmičenje, odnosno da li su prioriteti poredjani na sledeći način - prvenstvo, Evropa, Kup.

"To je prirodno. Pripremamo se za najduže takmičenje, a to je prvenstvo i to je za mene prioritet. Tako sam i postavio...", rekao je Stanojević.

"Verujte mi, svaka utakmica nam je važna. Videli ste u kakvom smo sastavu izašli protiv Trajala. Poštujemo svaku utakmicu, svakog protivnika. Sve nam je važno, ali ako me već pitate ja bih tako poređao", dodao je trener Partizana.

Utakmica izmedju Partizana i Radnika se igra sutra od 17.00 na stadionu u Humskoj.

Beta