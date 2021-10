BIO SAM MRTAV 12 MINUTA, POLOMILI SU MI 5 REBARA: Navijač Njukasla kolabirao na tribinama, legenda kluba se setila SVOG PAKLA

Sudija Andre Mariner poslao je igrače u svlačionicu, a meč u kome su gosti slavili 3:2 je nastavljen posle dvadesetak minuta, nakon što je navijač na nosilima iznesen sa stadiona. Klub je kasnije saopštio da je njegovo stanje stabilno.

Sve to je iz novinarske lože gledao David Žinola (54). Francuz koji je u karijeri igrao za Njukasl je 2016. godine doživeo srčani udar nakon utakmice. On je naglasio koliko je važno da prisutni znaju kako se oživljava čovek kome je neopnodno pružanje pomoći..

"Važno je da prvi čovek reaguje, koliko god je potrebno, čekajući da se pojavi neko sa defibrilatorom. Hirurg koji me je operisao i koji mi je ugradio četiri baj-pasa mi je rekao: 'Ja ti nisam spasio život, život ti je spasio čovek pored tebe koji te je oživaljavao'", rekao je on.

foto: Profimedia

Žinola je otkrio da je te 2016. godine 12 minuta bio nesvestan.

"(Bivši fudbaler) Frederik Mendi i ti momci su naučili kako to da rade, oživljavali su me 12 minuta. Ja sam bio mrtav 12 minuta. To je bitno, jer se u suprotnom ošteti mozak. Čak i ako vam posle spasu srce, sa takvim oštećenjima mozga ne može da se preživi", istakao je on.

Francuz je naglasio da je potrebno da se prilikom reanimacije bude grub i da se ne osvrće na to što je moguć lom kostiju. Jednostavno, to je neizbežno.

"Slomili su mi 5 rebara pritiskom, a bitno je da neko bude tu da vas zameni, jer je to jako težak posao. Jako je bitno da pritisak bude jako snažan, nije bitno ako nekome polomite rebra. To je ključno, ne smete se plašiti", naglasio je Žinola u važnoj poruci.

