JIRGEN KLOP JAVNO PRIZNAO: Poštujem Dijega Simeonea, ali ne sviđa mi se njegov stil

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da poštuje kolegu iz Atletiko Madrida Dijega Simeonea, ali da mu se ne svidja stil igre španskog trenera.

"Dijego Simeone apsolutno sve radi kako treba. On je aktuelni šampion Španije, vrlo je uspešan u Atletiku. Ima gomilu prvoklasnih fudbalera, drži ih spremne, a oni se bore za život svime što imaju. To mnogo govori o kvalitetu Dijega i ne bih mogao više da poštujem sve što rade", rekao je Klop, preneo je Skaj.

"Da li mi se dopada njihov način igre? Ne previše, ali to je normalno, pošto više volim drugačiji fudbal. To sam ja. Različiti treneri vole različite stilove fudbala. Niko ne mora da voli odredjeni stil, važno je da bude uspešan, a to je Atletiko, sigurno", dodao je on.

Fudbaleri Liverpula igraju u utorak od 21 čas u Madridu protiv Atletika, u trećem kolu Lige šampiona.

Liverpul je 2019. godine na tom stadionu osvojio Ligu šampiona, a u poslednjem dvomeču dve ekipe Atletiko je izbacio Liverpul u osmini finala 2020. godine.

foto: Profimedia

Klop je tada doveo u pitanje stil igre španske ekipe i rekao da ona nije igrala pravi fudbal. On je rekao da je tada bio emotivan, a taj duel odigran je uoči prekida takmičenja zbog pandemije korona virusa.

Nemački trener rekao je da njegova ekipa mora da bude na vrhunskom niovu i izuzetno hrabra ili će je Atletiko "pojesti".

Od povratka Antoana Grizmana iz Barselone ovog leta, Atletiko igra napadački, ali i dalje tu uporna, čvrsta odbrana.

"Oni su i dalje mašina za postizanje rezultata. Ja sam veoma pozitivna osoba, ali nisam toliko pozitivan ili naivan da mislim da smo ovakve utakmice već dobili. Oni su promenili igrače i sistem, pa ćemo igrati sa drugačijom životinjom, ali ne slabijom", rekao je Klop.

Na tabeli Grupe B Liverpul je prvi sa svih šest bodova, Atletiko ima četiri, Porto bod, a Milan je poslednji posle dva poraza.

Beta