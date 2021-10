SLOBA MILOŠEVIĆ MI JE TRAŽIO DA ULOŽIM U ZVEZDU Srpski multimilioner otkriva zašto ne želi da "BACA NOVAC": Zna se ko se tamo pita

Srpski biznismen i multimilioner iz Amerike, Milan Mandarić, nedavno je odlučio da proda Olimpiju iz Ljubljane, klub koji je od 2015. godine bio u njegovom vlasništvu.

Poslovni poduhvat koji je napravio pre šest godina pokazao se kao pogrešan, Mandarić se "opekao" i sada ističe da nikada više ne bi preuzeo neki klub sa Balkana.

U razgovoru za Informer srpski multimilioner je otkrio da su mu više puta predlagali da uloži novac u Crvenu zvezdu i da je to odlučno odbijao.

"Nije prvi put da me neko pita da li bih došao u srpski fudbal, da ulažem u Crvenu zvezdu ili neki drugi klub da pomognem. Svaki predsednik države, od Slobodana Miloševića naovamo, zvao me je, međutim, nije to realno. Nemam ništa protiv da ulažem novac, ali imam protiv toga da ga bacam. Kad god sam ulazio u neki klub, gledao sam na to kao na investiciju koja će kasnije da mi se isplati, ali važno mi je bilo i da vidim sebe u tom klubu. Kako stvari funkcionišu, šta bi sve trebalo da uradim, kakvim ljudima da se okružim. Ne vidim da je to moguće, recimo, u Zvezdi, jer zna se ko se tamo pita", rekao je Mandarić.

Na pitanje da pojasni na šta je mislio, biznismen je odgovorio:

"Na navijače. Teško bih ja tu mogao da napravim razliku. Nije ni moje, ni bilo kog vlasnika kluba, da to rešava. To bi trebalo da reši država, ali nije to slučaj samo u Srbiji. Zvali su me i u Hajduk iz Splita, pa u Borac iz Banjaluke. Nigde nisam hteo da odem. Pomagao sam, posebno osamdesetih godina. Pomogao sam Zvezdi da dovede Belodedića i Piksija. Kako sad stvari stoje, ne bih se više uplitao ni u jedan klub sa Balkana. Nema tu dobrih uslova za biznis".

Mandarić je Olimpiju prodao za 5.000.000 evra, čak milion manje od iznosa koji je izdvojio kada je preuzeo klub. Ističe da je imao plan da ostane dve, tri godine, međutim, niko nije bio zainteresovan da ga kupi.

Loša komunikacija sa Savom Trener Olimpije je donedavno bio mladi srpski stručnjak Savo Milošević. Mandarić ističe da je sa bivšim trenerom Partizana imao očajnu komunikaciju. foto: Profimedia "Sava poznajem i poštujem kao fudbalsku legendu. Znao sam ga kao igrača, a manje kao trenera. On je dobar čovek, ali i jako tvrdoglav. U svojoj karijeri nisam imao slučaj da nemam komunikaciju sa trenerom, kao što je to bilo sa Savom. Nisam nikad pomislio da mu se mešam u posao, sastavljam tim i slično, to je njegova obaveza. Želeo sam da imam povratnu informaciju, da znam šta se dešava, kakvi su igrači i slično", rekao je on.

foto: Reuters

Ovaj uspešni poslovni čovek je od svog imena je stvorio brend predvidevši informacioni tehnološki "bum" u svetu i investirajući u fabrike kompjuterskih komponenti u čuvenoj Silicijumskoj dolini.

Kasnije je poslovne izazove našao i u fudbalu, a kakav je trag ostavio dovoljno je reći da u Engleskoj nema navijača koji nije čuo za Milana Mandarića.

Mandarić je bio vlasnik ili suvlasnik brojnih evropskih klubova - Standarda, Šarloe, Nice, Portsmuta, Lestera, Šefild Venzdeja.

Kurir sport/Informer