MESI GA ŠUTIRA I TAČKA! Mbape objasnio zašto je Argentincu prepustio izvođenje penala!

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su posle preokreta Lajpcig u trećem kolu grupne faze Lige šampiona (3:2).

Junak trijumfa Parižana bio je Argentinac Lionel Mesi, koji je sa dva gola doneo preokret francuskom klubu.

Gol za pobedu Mesi je postigao sa bele tačke, pošto mu je mlada zvezda tima Kilijan Mbape prepustio izvođenje penala.

"Zašto sam pustio Mesija da šutne penal? To je normalno, to je poštovanje. On je najbolji fudbaler na svetu i privilegija je što igra za nas. To sam uvek govorio. Ako je dosuđen penal za nas, Mesi ga šutira i tačka. Kada smo dobili drugi penal, Mesi mi je rekao da ga ja izvedem", rekao je Francuz, koji je u nadoknadi vremena promašio jedanaesterac.

Kurir sport