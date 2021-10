STANKOVIĆ PRED MITJILAND: Imamo ogromne kadrovske probleme, ali borićemo se

"S obzirom na godine mi smo iskusniji i stariji od danske ekipe, naši igrači imaju mnogo mečeva ovakvog tipa. Imamo ozbiljne kadrovske probleme, bićemo bez Pavkova, Kataija, Živkovića. Dioni je imao samo jedan trening i putovaće sa nama. Ne tražimo izgovore, a momci koji budu izašli na teren imaju iskustva u takmičarskim utakmicama", rekao je Stanković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Zvezde putuju danas u Dansku, gde će u četvrtak od 18.45 igrati protiv Mitjilanda, u trećem kolu Grupe F u Ligi Evropa.

"Otvorili smo mnogo dobro grupnu fazu, nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno i teško, biće teško. Ekipa je dosta brza, jaka, mlada, želi da se nadmeće. Organizovani su, to demonstriraju kao klub organizacijom i radom sa mladima. Čeka nas zahtevna utakmica, ali iskustvo je na našoj strani", naveo je Stanković.

foto: Starsport©

On je dodao da se ekipa spremala za prekide danskog tima.

"Gledaćemo da imamo kontrolu, a koliko ćemo uspeti, ne znam. Želimo da nametnemo naš način, da umirimo i sprečimo njihove ofanzivne tranzicije, polukontre i kontre. Radili smo mnogo na njihovim prekidima, oni su opasni. Svaki aut im je kao korner, ide u pet metara i sa jedne i sa druge strane dolaze, po pet, šest igrača na skok", rekao je Stanković.

"Kada je korner svi stanu u gol, sa našim i njihovim igračima u petercu je između 10 i 12 ljudi. Svaki korner moramo da budemo koncentrisani, kod prekida su bitni hrabrost i koncentracija", dodao je trener crveno-belih.

Govoreći o napadaču Aleksandru Kataiju, Stanković je rekao da se on oporavlja od korona virusa, a da u Dansku neće putovati ni Živković ni Veljko Nikolić, koji je dobio udarac.

"Ne oporavljaju se svi na isti način od korone, kada je neko 100 odsto spreman, koje je merilo toga i ko to odlučuje? Zdravlje igrača je nama na prvom mestu, radimo mnogo analiza i kontrola. Katai ne može stopostotno da odgovori zahtevu. Nije ništa strašno, ali ako ima mininalni problem ne želimo da reskiramo. Kada se neko zamara tako brzo, ne želimo da reskiramo. Ostaće u Beogradu sa Živkovićem, koji ima manje-više slične probleme. Dioni ima jedan trening, to su ozbilni kadrovski problemi, ali nećemo se predavati", naveo je.

Upitan da li će šansu dobiti mladi Marko Lazetić, Stanković je rekao da treba ići korak po korak, da on ima svoj proces i da treba još da radi na sebi pošto ima svetlu budućnost.

"Videćemo još kako ćemo napred. Bavim se ovim što imam, izvući ću 1001 odsto iz toga što imam. Faliće nam igrači kao što su nam falili u Bugarskoj, jedva čekam da se vrate, da budu zdravi, da nemamo probleme. U jednom trenutku imali smo samo 15 igrača na treningu. Gledamo da izvučemo maksimum iz svakog igrača, svako zna šta treba da radi. Dobro smo pripremili utakmicu, na nama je kako će to da izgleda", rekao je.

Zvezda je prva na tabeli sa svih šest bodova, Braga ima tri, a Ludogorec i Mitjiland po jedan bod. Upitan da li bi pobeda rešila situaciju, Stanković je odgovorio odrično.

"Znamo šta je cilj, da prezimimo u Evropi, sve i dalje zavisi od nas. Ne zanimaju nas tudji rezultati, gledamo samo svoje. Cilj je da se vratimo sa pozitivnim rezultatom iz Danske", rekao je on.

foto: Starsport©

Trener crveno-belih pohvalio je igrače i rekao da svi koji dobiju šansu pokazuju snagu, volju i želju da brane boje kluba.

"Svako je to uradio na svoj poseban način. Želimo da učestvujemo, želimo da se pitamo koliko nam to protivnik dozvoli, ali gledamo da nametnemo jak pritisak, da kontrolišemo i kada dodje 50-50, da to prevagne na našu stranu, kao u Bugarskoj", rekao je Stanković.

"I dalje zavisi od nas, dobro mi je što ne moram da pratim i gledam lajvskor, da vidim šta se dešava na tudjem terenu. Nadam se da će tako ostati do kraja, a ako ne, onda ćemo početi da pratimo", dodao je Stanković.

(Kurir sport/Beta)