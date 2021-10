INFANTINO ŽELI MUNDIJAL NA SVAKE 2 GODINE: SP i FIFA nisu neprijatelji fudbala, želimo da privučemo mlade!

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Djani Infantino rekao evropskim fudbalskim liderima da bi uvodjenje Svetskog prvenstva na dve godine pomoglo mladima da se zainteresuju za sport u vreme kada se više "trče za drugim aktivnostima".

Agencija Asošiejted pres dobila je snimak Infantinovog govora sa sastanka održanog u utorak bez prisustva medija. Članice Evropske fudbalske unije (UEFA) izrazile su niz protivljenja planovima da se Svetsko prvenstvo igra na svake dve godine.

Predstavnici evropskih saveza naveli su da će šteta biti naneta ne samo klupskim takmičenjima već i reprezentacijama, ako Fifa radikalno promeni medjunarodni fudbal uprkos protivljenju Evrope.

Infantino je rekao da je preoblikovanje svetskog fudbala neophodno kako bi se zaštitila budućnost tog sporta.

"Takođe verujem da neprijatelj fudbala nije Svetsko prvenstvo ili FIFA, već su to druge aktivnosti za kojima mladi momci i devojke danas trče. I moramo videti kako ih zajedno možemo ponovo zainteresovati za fudbal. I mi to želimo da uradimo zajedno, što se mene tiče, kao što smo radili prethodnih godina", naveo je on.

Infantino nije precizirao za kojim to aktivnostima mladi trče. On nije odgovorio na pozive Asošiejted presa, a FIFA nije objasnila njegove izjave.

Infantino je to izjavio u sred spora sa EA Sports, proizvodjačem Fifine video igre, oko budućnosti proizvoda.

Nedavno se Medjunarodni olimpijski komitet (MOK) usprotivio organizovanju Mundijala na svake dve godine. MOK je počeo da prihvata sportove koji su zanimljiviji mladima, pa je skejtbording uveden u olimpijski program za Igre u Tokiju, a brejkdens će biti na Igrama u Parizu 2024.

"Verujem da i dalje možemo da pronadjemo načine da razvijamo fudbal. Svetsko prvenstvo je ogromna stvar. To je veliko, veliko takmičenje od koga svi imaju koristi i moramo da budemo vrlo pažljivi šta ćemo uraditi sa njim", naveo je Infantino.

Fudbalski lideri iz Finske, Italije, Nemačke, Portugala, Rumunije, Škotske, Španije i Švajcarske rekli su Infantinu da žele da Svetsko prvenstvo ostane na četiri godine.

Oni su naveli uticaj većeg broja turnira na dobrobit igrača, zamke koje ima jedan prozor kvalifikacija u oktobru i novembru i potencijalnu štetu rastućem profitu ženskog fudbala.

"Nećemo ići dalje sa bilo kakvim predlogom ako će neko da bude oštećen", rekao je Infantino i naveo da se ne računaju samo mišljenja UEFA.

