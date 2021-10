LEGENDARNI ENVER MARIĆ ZA KURIR: Pantelić je bio sjajan čovek! Nikada se nisam naljutio što mi je dao gol preko celog terena VIDEO

Enver je sedamdesetih godina prošlog veka bio neprikosnoven - "Leteći Mostarac", "Panter sa Neretve"...samo su neki nadimci koje je dobijao.

Proglašavali su ga najboljim čuvarem mreže u Evropi, pa nije čudo što Pantelić, pored njega, nije dobijao mnogo šansi da stane na gol.

Ipak, u sećenju mnogih ljubitelja fudbala ostaće detalj sa utakmice Radničkog i Veleža, na kojoj je Pantelić iz svog šesnaesterca Mariću postigao gol! Bila je to scena za nevericu, Dragan je toliko jako degažirao loptu da je ona odletela sve do kaznenog prostora rivala, nezgodno odskočila i završila u mreži. Gol za televizijske špice i pamćenje.

Kurir je Envera Marića uhvatio u rodnom Mostaru, pored reke Une, gde svakodnevno gleda sugrađane kako pecaju.

- I sad sam ovde, to me smiruje - počeo je razgovor i nastavio: - Čuo sam za smrt Dragana Pantelića. Bio je to sjajan golman, ali i čovek. Pomalo nagao, takav je imao temperament, ali odličan čovek. Zajedno smo branili u reprezentaciji, dobro sarađivali, imao je sve odlike dobrog čuvara mreže, bio je hrabar, što je najvažnije, ali je umeo i da stane na loptu, da uspori kada je trebalo - priča Enver.

Teško može da se izbegne priča o tom famoznom golu.

- Da, nažalost - dodaje on uz osmeh i odam objašnjava: - Bio je poznat kao neko ko jako degažira loptu, bio sam svestan toga. Međutim, on je tada opalio baš jako, sve se poklopilo loše po mene. Lopta je čudno odskočila i završila u mreži. Stajao sam na mestu na kojem je trebalo, ali, eto, desilo se. Kasnije sam novinarima pričao: Ne pišite o ovome kao o mom kiksu, nego kao o Pantelićevom čudu.

Iako se godinama pričalo da njih dvojica nakon toga nisu razgovarali jer se Enver naljutio na Pantelića, legendarni golman to demantuje:

- Laž! Nikada nisam imao loš odnos sa Pantelićem. Imali smo kasnije dobar odnos, kao i sa mnogim golmanima koji su kasnije dolazili u reprezentaciju. Slobodno napišite da imam i čuvam najlepše mišljenje o njemu.

