FATALNA MARIJA OTKRILA DETALJE O SEKS AFERI SA MAUROM: Verovala sam da je on rastavljen! ČEKA SE REAKCIJA VANDE IKARDI

Telenovela o navodnoj prevari koju je Mauro Ikardi učinuo sa argentinskom glumicom Marijom Činom Suarez nastavlja se i dalje.

Dok Mauro pokušava da odobrovolji suprugu Vandu Ikardi, fatalna Marija otvara dušu.

Ona je objavila nekoliko storija na Instagramu u kojima je otkrila zanimljive detalje o aferi sa argentinskim fudbalerom.

"Pišem ovo kako bih utišala medijsku buku koja je pokrenuta, a koja je sastavljena od laži, zlostavljanja i manipulacija, te u kojoj sam ja žrtveno jagnje. Dugo sam ćutala zbog raznih razloga, a glavni su moj strah i neiskustvo. Iza svega ovoga je mnogo dublja priča s kojom će se poistovetiti mnoge žene. Bila sam povezana s muškarcima kojima sam verovala da su rastavljeni ili da se rastavljaju te da ne postoje nikakvi konflikti. Ova situacija je kao deža vu iz pakla, gde svojom reputacijom plaćam to što me pitaju za stvari koje su deo moje privatnosti. To što se ista situacija ponavlja dokaz je mojeg neiskustva i vere u muškarce koji su kasnije ćutali i dopustili da me vukovi pojedu. Izgleda da je društvu lakše verovati da sam ja negativka, ona koja vara, a ne ona koja je prevarena.

foto: Pritnscreen/Instagram

Takođe, izgleda da je lakše mene napasti da se ljudi ispucaju. Ja plaćam cenu toga da se održi slika srećne porodice, a ne iracionalni muškarac koji se 'okliznuo'. Moje ćutanje i čuvanje privatnosti okrenuli su se protiv mene, ali više ne želim da ćutim jer znam da ima puno žena koje proživljavaju isto.

Ja nisam započela niti izazvala ovu situaciju. Činjenica da o tome moram da pričam pokazuje da žene nemaju pravo na privatnost. Moram da trpim gomilu uvreda koje me svaki put povrede, i razne osude.

Priznajem da sam neiskusna i da nisam shvatila stvari koje ću od sada nadalje morati danaučim, ali neću da preuzmem odgovornost za muškarce koji su serijski osvajači, a kasnije samo znaju da se skrivaju od odgovornosti.

Hvala svima koji mi šalju poruke podrške i koji razumeju kroz što prolazim. Više se ne bojim da koristim svoje pravo na to da živim nezavisno o tuđim predrasudama. I svi koji marginalizuju određene ljude neka razmisle jesu li u poziciji da to mogu a rade", napisala je Marija Čina Suarez.

foto: Pritnscreen/Instagram

Vanda Ikardi poslednjih dana se ne oglašava o ovoj seks aferi. Svakako, čeka se njena reakcija.

