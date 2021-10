ILIEV VIDI I NEŠTO DOBRO U PORAZU OD GENTA: Ovi momcu su šampioni, Zdjelar je lider, a Popović će biti veliki golman!

Uprkos porazu Partizana od Genta (0:1) u trećem kolu Lige konferencije, Ivica Iliev vidi mnogo toga dobrog u igri Partizana. Posebno je oduševljen izdanjem koje su prikazali mladi golman Aleksandar Popović i Saša Zdjelar, kao i Igor Vujačić i Siniša Saničanin.

foto: www.partizan.rs

- Mali Pop (Aleksandar Popović op.a.) izrasta u ekstremno dobrog evropskog golama. Vujačić igra reprezentativno već duži period. Njegove sjajne partije za mene nisu iznenađenje - rekao je za Kurir Ivica Iliev i dodao:

- Uz njih, Saničanin je doktorirao na terenu protiv Genta, a Zdjelar je u kontinuiteu, odigrao kapitenski. Ne znam gde su limiti tog momka. On je lider koji nosi klub, pravi takmičar. Ne postoji protivnik koji je može Zdjelara da nadmudri. Odiše stavom lidera kluba kakav je Partizan!

Sportski direktor je ubeđen da neuspeh neće ostaviti traga na igračima crno-belih.

- Mene raduje drugo poluvreme iako smo ga izgubili. Pokazali smo da možemo ravnopravno da igramo sa Gentom. I to ozbiljno. Imali smo dosta prilika. Mi smo bili ti koji su napadali. Delovalo je da ćemo mi prvi dati gol, a onda smo ga primili i to iz naše greške. Dominirali smo poslednjih 25 minuta i to nam daje nadu za utakmicu u Belgiji. Ništa ne znači ovaj poraz. I dalje gajim nadu da možemo biti prvi u grupi i iz osmine finala čekati nastavak takmičenja u Ligi konferencije - zaključio je Ivica Iliev.

Kurir sport/A. R.