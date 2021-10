BOŠKO ĐUROVSKI O SMRTI LEGENDE: Smrt Pantelića je veliki gubitak za sve, dobro sam ga poznavao!

Legendarni golman Radničkog iz Niša i reprezentacije Jugoslavije, Dragan Pantelić preminuo je nedavno od posledica virusa korona.

Tokom svoje uspešne karijere, Pantelić je nastupao je i za Grafičar i Timok, sutrašnje rivale. Imaće i jedni i drugi priliku da mu kao bivšem igraču odaju počast pre početka meča. - Dragana sam znao jako dobro. Bio sam mlad i perspektivan igrač kada je on branio za reprezentaciju. Nekoliko puta me je tadašnji selektor Miljan Miljanić kao talentovanog fudbalera pozivao na okupljanja nacionalnog tima i tu sam upoznao Pantelića. Imali smo prijateljski odnos a eto, nisam znao sve do njegove smrti da je branio za Grafičar tri godine od 1968. do 1971. godine. Napustila nas je istinska legenda i ovom prilikom porodici i prijateljima upućujem izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća – naveo je Boško Đurovski.

