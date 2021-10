TRENER PARTIZANA STANOJEVIĆ POSLE TREĆE PRIMLJENE DOZE VAKCINE POZIVA NA ODGOVORNOST: Jović je kriv što se razboleo!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević primio je nedavno treću dozu vakcine protiv virusa korona. Istovremeno, proces imunizacije nastavili su Bojan Ostojić, Rikardo Gomeš, Kvinsi Menig, u međuvremenu još neki fudbaleri i većina članova stručnog štaba...

Ali, još 122 igrača uopšte nije vakcinisano! Do kraja godine ostale su dve utakmice na gostovanjima u UEFA Ligi konferencije, u Gentu 4. novembra i 25. sledećeg meseca u glavnom gradu Estonije Talinu. Zato Stanojević poziva ostatak tima da se što pre vakciniše, čime zaista pokazuje veliku odgovornost za ceo tim crno-belih.

- Svako ko je u kolektivu mora da ima odgovornost. Ako se bavi individualnim sportom, to je privatna stvar. I ako ide na more to je individualna odluka. Ja sam svoje rekao, izostanak igrača zbog takvih stvari može da utiče na tim, rezultate i na njega samog - upozorio je Stanojević.

foto: Starsport

Poslednji fudbaler koji je preležao virus Kovid-19 u Partizanovom timu je levokrilni napadač Nemanja Jović, a pre njega Siniša Saničanin.

- Jović je sam sebe izbacio iz ekipe i sam sebe mora da vrati. Sam je kriv što se razboleo. Svako mora da vodi računa o sebi i timu, sad nek’ se bori za povratak. Spreman je, biće u konkurenciji za sastav protiv TSC-a - rekao je Aleksandar Stanojević.

Još većih problema sa virusom korona imali su u Crvenoj zvezdi, stekao se utisak da su u jednom trenutku pokušali sve da zataškaju, ali na nekoliko mečeva u evropi su zbog zaraženih igrača bili oslabljeni.

