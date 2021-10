JUNAJTED JE POSTAO FK RONALDO Ugledni list OCRNIO Portugalca kao niko do sada: Objasnili zašto je CR7 najveći PROBLEM Mančestera!

Ugledni britanski list Gardijan označio je Kristijana Ronalda kao glavnog krivca za očajnu igru Mančester junajteda ove sezone.

Crveni đavoli su u nedelju doživeli nezapamćeno poniženje na svom Old Trafordu. U derbiju 9. kola Premijer lige Liverpul je deklasirao Junajted (5:0), pa se menadžer Ole Gunar Solskjer nalazi na izlaznim vratima kluba.

Zanimljivo, Gardijan ističe da glavni problem Junajteda nije Solskjer, već zvezda tima Kristijano Ronaldo.

"Niko ne sme da misli da je Ole Gunar Solskjer jedini problem u Junajtedu. Odavno se zna da on nije trener poput Jirgena Klopa, Pepa Gvardiole ili Tomasa Tuhela, ali činjenica je da mu nisu pomogli ljudi koji su iznad njega. Junajted iz prošle sezone bi protiv ovakvog Liverpula stao u niski blok, nakrcao bi veznu liniju i čekao kontru. Ove sezone to ne mogu zbog Kristijana Ronalda".

"On mora da igra jer je on Kristijano Ronaldo. Ne nudi baš ništa u defanzivnoj fazi igre, jer je on Kristijano Ronaldo. Nije dovoljno pokretan da Solskjer može da igra visoki presing, što je radio dok ga nije bilo u sastavu. Ima 36 godina i to ne može da prati. Njegovi golovi, poput onog protiv Atalante će možda Junajtedu doneti rezultate, ali to je kao neka lepa tapeta koja sakriva pukotine na zidu koji će se srušiti svakog momenta", piše Gardijan.

SMENJUJE TRENERE

U tekstu se ističe da su zbog Ronalda stradali mnogi treneri.

"Govorimo o čoveku koji je u zadnje tri godine otkaza koštao Alegrija, Sarija i Pirla. Svaka ekipa za koju on igra u nekom trenutku postane FK Ronaldo. Koliko god da proda dresova, koliko god da utiče za porast interesa za klub na društvenim mrežama, to ne znači da će ekipa igrati fudbal koji će joj na kraju doneti trofeje. Mahanje rukama nakon svakog primljenog gola jasan je znak njegove pobune protiv Solskjera".

Autor ovog eksplozivnog teksta smatra da je slavni klub u poslednje tri godine vođen "logikom lunaparka" i da mora da odluči da li želi da ponovo bude klub koji osvaja trofeje ili klub koji proizvodi online sadržaj.

"Ko god da preuzme klub, moraće da reši problem - Kristijano Ronaldo. Možda postoji način da on uništava slabije ekipe ili da bude poslednje rešenje sa klupe na velikim utakmicama. On ne može više imati zagarantovano mesto u timu protiv ekipa kao što je Liverpul", zaključuje novinar Gardijana.

Kurir sport/Gardijan