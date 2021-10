GORDIĆ PRODUŽIO UGOVOR SA CRVENOM ZVEZDOM: Mladi golman potpisao ugovor do 2023. godine

Mladi golman Miloš Gordić produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom na još dve sezone, sa mogućnošću saradnje na još dve godine.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Utisci nakon potpisa su odlični, zaista sam zadovoljan. Ovo je potvrda da sam dobro radio u minulom periodu, sigurno još jedan motiv više da nastavim ovako da treniram i da nastavim da se dokazujem. Ceo život sam u Zvezdi, više od deset godina, prošao sam sve mlađe kategorije i svi smo maštali da dođemo do prvog tima, debitujemo, a meni se to ostvarilo i nadam se da ću tako nastaviti. Kada sam debitovao protiv Spartaka osećaj je bio fenomenalan, sam čin igranja za Crvenu zvezdu, pogotovo kao mladi golman je jako teško, tako da sam ponosan i zahvalan na ukazanoj šansi. Nadam se da ću dobijati još minuta uz moj naporan rad i dokazivanje, cilj mi je da zaigram u Ligi Evrope, trudiću se i naporno raditi za to - rekao je Gordić.

Crvena zvezde nastavlja praksu potpisivanja ugovora sa mladim fudbalerima koji prošli crveno-belu Omladinsku školu, a uvog puta saradnju sa klubom produžio je mladi golman Miloš Gordić. Mladi reprezentativac Srbije, rođen 2000. godine, ove sezone zabeležio je dve utakmice u Superligi Srbije. Učestvovao je u pobedama nad Spartakom iz Subotice na gostujućem terenu i novosadskog Proletera na stadionu "Rajko Mitić". Na te dve utakmice Gordić je uradio sjajan posao i pokazao da Dejan Stanković može ozbiljno da računa na čuvara mreže visokog 193 centrimetra. Prošlu sezonu momak rođen u Beogradu je proveo u Mačvi gde se kalio u najjačem rangu srpskog fudbala i stekao preko potrebno iskustvo za seniorski fudbal.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kao omladinac Zvezde branio je na mečevima Lige šampiona za mlade 2018. godine kada je tim sa Marakane obezbedio plasman u najelitnije evropsko takmičenje, a samim ti i crveno-beli juniori. Na mečevima protiv Liverpula, Pari Sen Žermena i Napolija Gordić je pružio odlične partije, dokazao da je veliki talenat, kao i da će predstavljati veliku budućnost Crvene zvezde.

Kurir sport