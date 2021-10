BRĐANI GOSTUJU U LOZNICI Marko Rakonjac: Imamo velike ambicije i u Kupu Srbije, ne smemo da ih potcenimo

Ostao je Čukarički posle duela protiv TSC-a na duži period bez prvog strelca Đorđa Jovanovića, ali su u klubu imali adekvatne zamene. U remiju protiv Vojvodine (1:1), Brđani nisu imali sreće, pogodili su tek jednom, iako su uputili čak 14 udaraca u okvir gola čuvara mreže Nikole Simića.

Sve se ipak vratilo protiv drugog novosadskog superligaša Proletera, ostvarena je ubedljiva pobeda (6:1), kojom se Čukarički učvrstio na trećoj poziciji, sa pet bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce. Igrač utakmice bio je, bez ikakve dileme, Marko Rakonjac, koji je postigao dva gola, a prvi njegov pogodak bio je i zvanično najleši u prethodnom kolu.

- Igrali smo odlično protiv Vojvodine, još bolje protiv Proletera. Smatram da je to model po kojem Čukarički treba da igra, atraktivno, napadački, sa željom da postignemo što više golova. Sve što nije ušlo protiv Vojvodine, jeste u narednom duelu, vratilo nam se za promašaje. Sada smo odmakli rivalima na trećem mestu, cilj nam je da tu ostanemo do kraja sezone i da klub profilišemo kao najbolji u Srbiji posle Crvene zvezde i Partizana. Prošle godine smo uspeli, velika stvar bi bila da to učinimo dve godine u kontinuitetu – kazao je napadač Čukaričkog Marko Rakonjac, koji se potom osvrnuo na evrogol protiv Proletera:

- Fintom sam izbacio čuvara, delovalo je kao da ću poslati potom loptu ka Tošiću koji se ubacivao, ali sam od prvog trenutka znao da ću šutirati. I ispostavilo se da sam pogodio tada, nego u mnogo lakšim situacijama za realizaciju. A imao sam na primer dve odlične prilike protiv TSC-a, u duelu sa Vojvodinom... Posle je sve bilo lakše, došao je i drugi gol posle sjajne asistencije Endijaea.

Rakonjac je dobijao šansu i pored činjenice da je Đorđe Jovanović od starta sezone igrao u fantastičnoj formi.

- Nije tu bilo nikakve dileme, Đole igra sjajno i što je najbitnije postiže golove. Nije mi bilo teško, niti sam bio nesrećan što sam u ovom trenutku zamena igraču takvog kalibra. Stariji je od mene tek godinu dana, ali već ima inostranu karijeru, nastupao je u Partizanu, u Čukaričkom igra fantastično. Družimo se i van kluba, viđamo se skoro svaki dan posle treninga, imamo sjajan odnos.

Dolaskom Saše Ilića Rakonjac je dobijao sve više šansi da igra, kad god je to rezultat dozvoljavao mladi reprezentativac Crne Gore ulazio je u igru, bio čak i starter u Lučanima.

- Pre svega sam zahvalan šefu što je verovao u mene. Takođe, i Velji Kaplanoviću, kojem sam potrčao u zagrljaj posle prvog gola ove sezone. Došao sam u Čukarički pre pet godina, Kaplanović je od prvog trenutka verovao u mene, pa i kad sam bio na pozajmici u IMT-u, isto tako kad mi nije išlo početkom ove sezone. Ponovo sam probio led, sad će biti sve lakše.

Rakonjac je u duelu protiv Proletera zamenjen u 72. minutu, ali mladi napadač ističe da mu nije krivo zbog toga.

- Nisam u tom trenutku razmišljao o tome da li sam mogao da možda postignem het-trik. Prezadovoljan sam svojom partijom i naravno golovima, a isto tako mi je drago da je Baić posle samo tri minuta od ulaska na teren pogodio. Znam i koliko njemu znači taj gol. Uostalom, u Čukaričkom je odlična atmosfera, to je jedan od preduslova za rezultate koje imamo.

U sredu će Čukarički startovati takmičenje na trećem ovosezonskom frontu. Brđani će u okviru prvog kola Kupa Srbije gostovati Loznici, taj susret biće igran u Klupcima od 14,30 časova.

- Imamo velike ambicije i u Kupu Srbije, svesni smo da je tu možda i lakše uraditi nešto veliko nego u Super ligi, koja je nama svakako prioritet. Isto tako, znamo da su dueli u Kupu oni u kojima se najčešće dešavaju iznenađenja, zbog toga moramo da bude vrlo oprezni. Čeka nas težak teren, vrlo motivisan protivnik, sigurno i lep ambijent u Klupcima. Na nama je da probamo da što pre postignemo gol, ako je to moguće da „otvorimo“ golom utakmicu u prvih pola sata. I ako ne bude tako, nećemo srljati, znamo da je kvalitet na našoj strani, ali nikako ne želimo da potcenimo Loznicu – istakao je Rakonjac.

(Kurir sport/FK Čukarički)