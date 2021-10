U KUPU VAŽI SAMO POBEDA: Napredak gostuje Železničaru u Pančevu

Napredak je razočarao svoje Čarapane, jer je u prethodnom kolu remizirao sa Novim Pazarom i to na svom terenu, a sada šansu za novu pobedu vide u Kupu, u duelu sa Železničarom u Pančevu.

-Za razliku od pojedinih klubova, koji se odmah oproste, jer ne žele da gube vreme, nas kup interesuje i izaći ćemo na megdan Pančevcima u najjačem mogućem sastavu u ovom trenutku. Vratio nam kapiten Sale Marjanović, biće u kombinaciji i izaći na teren po potrebi. Idemo, dakle da pobedimo, ali ne očekujem da će biti lako. Železničar ima u svojim redovima desetak superligaških igrača, Sikimića, Branu Ilića, Žareta Markovića, golmana Kneževića, a tamo su i naši doskorašnji igrači Kostić, Milošev i golman Živković. Rešeni su ove godine da napadnu Super ligu i po kvalitetu i jesu jedan od ozbiljnih kandidata, jer dve ekipe ulaze direktno, a dve igraju baraž, kaže šef Stručnog štaba Milan Đuričić.

Napredak je favorit, iznenađenje ne bi smelo da se desi u Pančevu.

-Pripremamo se kao za prvenstvenu utakmicu, idemo i u karantin. Igračima sam objasnio kakav nas ambijent čeka, da ne bi bili razočarani kada izađu na teren, jer jeste malo čudan. Stadion je u parku, sa jedne strane je pruga. I to ne sme ni na koji način da utiče na ono, što treba da prikažu tokom utakmice, jer interesuje nas samo pobeda, precizira trener Đuričić.

Svaki protivnik mora da se poštuje, a posebno u Kupu.

-Da, naravno. Nikad ne govorim i ne ispucavam reči iza kojih ne stojim. Posle utakmice sa Voždovcem u prošloj polusezoni i poraza od 4:2, rekao sam da će pojedini igrači zapamtiti tu utakmicu. Ni jedan od njih nije letos ostao u Napretku. Ja mogu, kao što sam posle utakmice sa Novim Pazarom preuzeo odgovornost ispred igrača i rekao – ja sam najveći krivac, ali neke stvari ne zaboravljam. Ovaj klub ima veliki iskorak, puno ulaže, sve prinadležnosti se ispaćuju na vreme, pa ne može onda da se izađe na teren po sistemu – lako ćemo. Svako ko potcenjuje protivnika, nema mesta ovde i tako će biti, uopšte nemam dilemu.

Đumi se prisetio prošlosezonske utakmice sa Radom:

-Protiv Novog Pazara nismo mogli da računamo na Marjanovića, Tomića i Stefana Jovanovića i to se itekako osetilo, kao i protiv Rada, kada su izostali Tomić, Marjanović i Melunović. Ali, nije bilo krvi, želje, da ljudi to osete. Prvi faul smo napravili tek u 11. minutu i to je problem.

Kormilar Napretkovog broda i o atmosferi među igračima:

-Bilo je i biće ih još. Nedostatak motivacije se nikad neće tolerisati, a gde ćete veći motiv – da smo pobedili bili bi sami na četvrtom mestu, ovako, delimo tu poziciju sa TSC – om, Vojvodinom i Voždovcem i naredni period će pokazati ko je ko. Zato, neće biti milosti. Igrače doživljavam kao sinove, ali ni rođenom sinu ne bih tolerisao nezalaganje na terenu. Naš cilj je da se plasiramo u plej – of, potom da probamo da napadnemo Evropu. Negde smo uzeli više bodova od očekivanih, negde manje, ali fale nam dva ispuštena protiv Novog Pazara. A, realno je bilo da ih uzmemo. Realno na papiru, na terenu je bilo realno da izgubimo i da njihov golman nije pogrešio i ispustio loptu, kako smo igrali, tri dana ne bi dali gol. Da li mi je krivo? Naravno da jeste, mnogo mi je krivo.

Mlađan Stevanović se slaže sa šefom:

-Trgla nas je utakmica sa Novim Pazarom, sigurno i verujem u pozitivnu reakciju i pobedu nad Železničarom u Pančevu, jer želimo plasman u osminu finala kupa. Posle dužeg vremena smo i kompletni, a pozivam navijače da dođu u Pančevo i budu uz nas, mnogo nam je u prethodnom periodu značila njihova podrška.

Ž. M. / Kurir sport