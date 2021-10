NIKOLIĆU JE SPREMAN GAJTAN: Poljak Krihovijak progovorio o dešavanjima u Lokomotivi i kako su NEMCI uništili klub!

Marko Nikolić nije se u medijima oglašavo posle smene sa mesta trenera moskovske Lokomotive. Ruski mediji pisali su da je smenjen po direktivi direktorskog tandema Corn-Ragnik. Kakve su prljave igrice bile po sredi nedavno je otkrio poljski fudbaler Gžegož Krihovjak koji je kao i Marko Nikolić oteran iz redova "železničara".

foto: Profimedia

Dejan Joksimović, menadžer Marka Nikolića, nagovestio je nedavno u razgovoru za ruske medije da je srpski trener smenjen iz hira novog direktorskog tandema Lokomotive Ralfa Ragnika i Tomasa Corna. Dalje nije detaljisao, a pravu istinu u javnost izneo je Gžegož Krihovjak koji je doživeo istu sudbinu.

Poljski reprezentativac prodat je tokom leta Krasnodaru, iako je očekivao da produži ugovor sa Lokomotivom. Međutim, Ragnik i Corn su misli drugačije. Krihovjak kaže da su obojica lagali, kako njega, tako i trenera Marka Nikolića.

foto: Profimedia

- Želeo sam da potpišem novi ugovor sa Lokomotivom, ali uoči prvog kola sa Arsenalom me je pozvao Krasnodarov direktor Vladimir Kašig i rekao mi da želi da me kupi. I rekao je jednu čudnu stvar - Lokomotiva će te prodati hteo ti ili ne. Pitao sam trenera Marka Nikolića i on nije ništa znao oko toga. Onda je otišao na sastanak sa rukovodstvom i pitao ih šta se dešava. Oni su sve poricali - rekao je Krihovjak za ruski "Sport-ekspres" i nastavio:

- Kasnije je Marko sve shvatio. Zakazao mi je sastanak sa Ragnikom i Cornom, a oni su me lagali u oči tvrdeći da ne žele da me prodaju u Krasnodar. Posle sam otišao na trening i sve rekao treneru Nikoliću koji je razumeo. Dva dana kasnije sam potpisao za Krasnodar. Marko Nikolić je dobar čovek i dobar trener. Od početka sezone sam znao da će biti smenjen. Posle je i on shvatio kako stoje stvari. Ragnik je hteo svog trenera. Osetio je Marko da nema podršku i da žele da ga oteraju. U takvim situacijama je trenerima teško da rade.

foto: Profimedia

Potom je Gžegož Krihovjak pokazao koliko je cenio Marka Nikolića, kao čovek i kao trenera. Rekao je da mu je prijao njegov srpski karakter.

- Poštujem ga. Volim ljude kojim vam kažu stvari u oči. On je uvek bio realan i govorio ono što misli. Kako igračima, tako i Upravi. Na pripremama u Španiji me je ktirikovao da moram da pružim više i da budem lider ekipe. Cenim tu iskrenost - bio je više nego jasan poljski fudbaler.

Kurir sport