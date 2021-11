VLAHOVIĆ IMA DNK ZA GOL: Darko Kovačević oduševljen mladim SRBINOM, savetuje ga da izabere između JUVEA i ŠPANIJE

Srbija u liku i pojavi Dušana Vlahovića ima vrhunskog napadača koji je svetska klasa, smatra Darko Kovačević, legendarni srpski centarfor koji je u svoje vreme tresao mreže u najjačim ligama sveta.

foto: Profimedia

Dušan Vlahović je po Kovačeviću neprocenjivo blago srpskog fudbala, mladi čovek koji je zaludeo Evropu. Sa lakoćom postiže golove u dresu Fjorentine i gotovo je izvesno da će ove zime ili na kraju sezone napustiti Firencu. O het-triku koji je dao Speciji i dalje se piše u Italiji.

- Dušan ima DNK za gol! S tim se rodiš! To imaš, ili nemaš. To ne može da se nauči. Lakoća kojom postiže golove pokazuje da je već sada vrhunski centarfor. Vidi se da je radio na sebi u proteklom periodu i da to i dalje čini. Stalno se usavršava. Centarfor ima trenutke u karijeri kada ga neće, kada ne daje golove, neki prazan hod... Ali kad ga krene, onda krene da sipa, što bi se reklo - priča za Kurir Darko Kovačević (47), čovek čija je karijera trajala 17 godina, od Proletera, Crvene zvezde, Šefild venzdeja, Sosijedada, Juventusa, Lacija i Olimpijakosa.

foto: Starsport©

U red za Vlahovićev potpis stali su Juventus, Atletiko, Totenhem, a prate ga i Barselona, Real, PSŽ, Liverpul, Čelsi... Darko Kovačević nosio je dres Juventusa od 1999. do 2001, a upravo se taj klub pominje kao naredno moguće Vlahovićevo odredište.

- Za Ducu je najbolje da ode u Španiju, ili Juventus! Mislim da je Španija zemlja gde se igra napadački fudbal. Dokazao se u Italiji, treba mu novi izazov, mada ako bi otišao u Juventus to bi bio stepenik više u njegovoj karijeri. Španska liga bi bilo prvenstvo za njega po meri, iako može da igra bez probema u Engleskoj. Treba dobro da razmisli, da vidi profil ekipe, da li mu odgovara, kakva će ga konkurecija tamo dočekati.... Njemu treba kontinuitet igara, da ne bi prošao kao Luka Jović. Evo vam primera, Haland je iz Salcburga otišao u Dortmund, a ne u Real ili Barsu, iako su ga tražili. Napravio je pravi potez. Za svakog napadača je najbitnije da pronađe dobru sredinu. Tu ne sme da se omaši.

Dušan Vlahović u mnogo čemu podseća na Darka Kovačevića, svojim pokretima, gabaritom, osećajem za gol.

- Meni je još Krle (Mladen Krstajić op.a.) stalno govorio da ga Vlahović podseća na mene. Voli da radi, kad krene ka golu je nezaustavljiv, spusti taj korak, zaustavi loptu... Slično kao i kod mene. (smeh) Levonogi fudbaleri posebni, imaju specijalnu tehniku. Ja bih rekao da je Duca između Save i mene, ali Duca je Duca. Ne treba ga porediti ni sa kim. On je svoje ime izgradio sam i od srca mu želim da uspe, da napravi veliku karijeru - jasan je Kovačević koji je na kraju razgovora za Kurir izneo zanimljivo opažanje:

- Ubeđen sam da Duca, ako ostane u Firenci do kraja sezone može da dovede Fjorentinu do Lige šampiona!

Kurir sport/A. Radonić