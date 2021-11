STANKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI PRVI PUT POSLE PORAZA OD MIDTJILANDA: Ništa ne može da me ubije!

On je posle utakmice izostao sa konferencije za medije jer je, kako se pretpostavlja, želeo da bude uz svog pomoćnika Federika Panonćinija koji je povređen posle meča.

Odmah na početku konferencije pred meč sa Vojvodinom, osvrnuo se na dule u Ligi Evrope...

"Ti možeš da spremiš da misliš kako će sve da izgleda, ali posle 12. minuta se okrenulo sve. Radili smo na sitnicama, bilo bi teško i 10 na 10 u polju, a kamoli ovako. Bilo je čudno veče, sve je išlo kontra, počev od terena. Nikada nije bilo bara na 'Marakani'. Izvukao bih i pozitivne stvari, primili smo autogol, možda bismo kasnije isto bilo, ali se videlo kod mojih momaka da žele gol na kraju. Pankov i Dragović su imali šanse, to bi stvarno bilo fenomenalno, ali i dalje imamo isti cilj. Proleće u Ligi Evrope, sve zavisi od nas. Idemo dalje. Ostavićemo ružno veče iza nas. Moramo da rastemo i prebrodimo ovakve situacije", počeo je Stanković.

Utakmicu je preodredilo isključenje Miloša Degeneka, a Deki je to ovako komentarisao:

"Degenek je deo grupe, ne možeš sam da izgubiš i pobediš. Nema šta da se opravdava i izvinjava. Da nije on možda bi neko drugi. Jedino što mogu da kažem, ja bih pustio igrača u 10. minutu. Možda bismo okrenuli utakmicu… To je delić sekunde, takvu odluku je doneo, ja ne bih, ali nisam bio na terenu", rekao je Stanković koji je bio začuđen sudijskim odlukama mađarskog arbitra.

"Tri napadača su nam dobila žute kartone na počeku. Šta imam da komentarišem suđenje. Odmah sam otišao u tunel, da ne bih dobio tri ili četiri utakmice kazne. Ništa nisam rekao, videli su sve svi. Hteo bih da fokus bude na ekipi, ne bih da trošim snagu na to", rekao je Stanković.

Govorio je i sopstvenim odlukama u toku meča. "Ništa ne može da me ubije, to će me ojačati. Čime sam ubijen? Pokušao sam da izdržim da ne primim gol i budem opasan kada uzmem loptu. Nisam hteo da razbijem vezni red, već da zadržim stabilnost, hteo sam 15ak minuta da budem u toj formaciji, ali smo primili gol kada se nismo nadali. Teško je protiv ekipe koja igra, sve odluke su bile ok u datom trenutku", objasnio je trener Zvezde.

