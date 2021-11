TADA SAM BRINUO KAKO ĆU DA DAM GOL: OVA NIT posebno veže Piksija i Portugal VIDEO, FOTO

„To je ta neka nit koja te povezuje i koju je teško objasniti. Nešto prelepo, detalji koji se pamte. Naravno da ništa više nije isto, sada sam u nekoj novoj ulozi. Onda sam brinuo o tome kako ću da odigram, da se zabavim, da dam gol ili napravim neki potez koji će ljudima ostati u sećanju. Ovo je sada neka funkcija koja zahteva mnogo više odgovornosti, pameti i iskustva“.

Treba biti hrabar pa u drugom nastupu za nacionalni tim uzeti loptu i izvesti penal u prisustvu mnogo iskusnijih saigrača poput Sušića, Baždarevića, Zajeca, Nenada Stojkovića…

foto: Printscreen / Tempo

„Bio sam nekako omiljen među njima, najmlađi u timu… Hajde da kažem, bio sam i pomalo drzak. Ali to je ona pozitivna drskost koju igrač mora da ima, naročito ako poseduje kvalitet. Oni su svi tada govorili da sam ja vunderkind i da imam talenat neviđenih razmera. A onda, kada vam dođu takvi momenti na utakmici ili na velikim takmičenjima, tu drskost morate da pokažete. Tu hrabrost… iako mi nije bilo svejedno… zaista mi nije bilo svejedno. Kad sam postavio loptu na penal i kad sam pogledao ka golu, on je bio ovako mali… razmišljam u sebi, gde sada, kako… jednostavno, moraš da veruješ u sebe. Tako se ruše barijere i otvaraju putevi za dalje. I onda te saigrači respektuju… kasnije kažu ’on je hrabar, može da odigra loše, ali ima srce i ne boji se ničega’. To je karakteristika koja me je pratila kroz celu karijeru“.

A penal protiv Portugala je izveo kao da mu je stota utakmica u dresu državnog tima.

„Ma bukvalno… kao da je rutinska stvar. Golman je otišao u jednu, lopta u drugu stranu… pod prečku… bez ikakvih problema. Ali samo ja znam kako mi je bilo u glavi pre šuta“.

Prvo će "orlovi" odigrati prijateljski meč protiv domaćina Svetskog prvenstva naredne godine, ekipe Katara (četvrtak 11. novembar), a onda je na redu ključna utakmica, koju mnogi nazivaju i najbitniju za ovu generaciju protiv Portugala na Pirinejskom poluostrvu (14. novembra).

Podsetimo, u grupi A mundijalskih kvalifikacija, Srbija je prva sa 17 osvojenih bodova iz sedam mečeva (pet pobeda i dva remija), dok je Portugal drugi sa utakmicom manje sa 16 bodova (4 pobede i jedan remi). Naravno, ukoliko Portugalci izgube u meču protiv Irske, Srbiji će biti dovoljan i bod na Pirinejskom poluostrvu.

Na Mundijal u Kataru automatski idu pobednici svih deset evropskih kvalifikacionih grupa, a drugoplasirane selekcije, uz dve ekipe iz Lige nacija, boriće se za taj plasman kroz baraž u kome će postojati tri grupe od po četiri tima koje čekaju polufinale i finale doigravanja.

Kurir sport