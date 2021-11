BIVŠI IGRAČ OBILIĆA OTKRIO ISTINU O ARKANOVOM "ŠAMARANJU" I GAZDARICI CECI! Nepoznati detalji o kontroverznom šampionu Jugoslavije

Kuzman Babeu ostavio je veliki trag u Obiliću, sa kojim je svojevremeno osvojio i titulu šampiona Jugoslavije.

Babeu je u razgovoru za Meridian sport otkrio brojne detalje iz nekadašnjeg Obilića, a posebno je bilo zanimljivo kada se dotakao Uprave kluba, odnosno Arkana i Cece.

Pored Obilića igrao je i za Sutjesku, Mladost, Palilulac. Oprobao se i u inostranstvu, igrao je za Slaviju iz Sofije i kinseki Henan, ali svakako najzaniljiviji deo karijere je “ostao” u Beogradu…

Za Obilić iz “tog perioda“ kružile su razne priče. Počev od toga da je Arkan bio težak i strog, čelične discipline, pa čak da je bilo i šamaranja igrača, ali...

- To je bio prijateljski odnos. Šamaranja nije bilo, a bio sam tri i po godine pod njegovom komandom u klubu. Discipline je bilo, ona je na prvom mestu. Da nje nije bilo, ne bi bilo ni uspeha Obilića. Imali smo karantine i pre i posle utakmice, da bi nam se organizam odmorio. To je bilo neophodno - otkriva Babeu za Meridian Sport.

Pričalo se tada i da je Arkan voleo da šutira penale, pa šta je od toga tačno?

- Pa, dešavalo se po neki put, da uđe da proba, ali samo penale šutira. Trenerka, patike, nikad u kopačkama... Dva, tri penala da "zagreje" golmana. Bio je dobar izvođač, ali nije se bavio fudbalom. Mada, nije teško sa jedanaest metara pogoditi gol – rekao je Babeu.

Naravno, dotakao se i popularne pevačice.

- Ceca je često dolazila. Bila je prava gazdarica i pravi drug. Dešavale su se situacije gde je Željko bio ljut na nas, a ona bi pravila atmosferu u kojoj nije smelo da bude ljutnje, svađe, prekih pogleda... Zaista je bila pravi prijatelj - prisetio se Babeu.

Govorio je Babeu i o današnjem fudbalu i evropskim uspesima Crvene zvezde i Partizana.

- Drago mi je zbog tih uspeha, pre svega zbog Dejana Stankovića, koji se vratio u Crvenu zvezdu. On je moj veliki drugar, još dok sam igrao u Obiliću, kao i Sale Stanojević, sa kojim sam igrao. To je veliki plus za srpski fudbal, ali bih voleo da se pojavi još neki "manji" klub koji će napraviti uspeh - rekao je Babeu za Meridian sport.

Kurir sport/Meridijan sport