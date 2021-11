SOLSKJERU SE NE PIŠE DOBRO U MANČESTERU: Junajted po svaku cenu želi da dovede Zidana!

Dani Olea Gunara Solskjera na klupi slavnog kluba su odbrojani i sve je više onih koji pozivaju na njegovu smenu, naročito posle dva poraza u derbijima, 5:0 od Liverpula i 2:0 od Mančester sitija.

Zidan je proteklih nedelja figurirao kao jedan od najozbiljnijih kandidata, ali je uporno ponavljano kako on ne želi da preuzme posao na Old Trafordu. Bivši igrač i trener Reala navodno nije bio zainteresovan, smatra da to ne bi bio dobar potez u ovom trenutku, a i ranije je imao distancu prema poslu u Engleskoj.

Ipak, kako prenosi "Sandej Tajms", to nije odvratilo čelnike Junajteda od toga da nastave da ubeđuju Francuza da prihvati njihovu ponudu.

Kao jedan od aduta navodi se to što je Zidan dok je bio u Madridu sarađivao sa Kristijanom Ronaldom i Rafaelom Varanom, koji su od letos u Mančesteru.

foto: Profimedia

Uz to, Zidan voli da daje šansu mladim igračima, što je u skladu sa tradicijom Junajteda.

Antonio Konte je takođe bio jedan od kandidata, ali on nije želeo da čeka, pa je prihvatio ponudu Totenhema.

Preostali kandidati su Erik ten Hag iz Ajaksa i Brendan Rodžers, ali i Maurisio Poketino, koji je na kormilu Pari Sen Žermena, pod uslovom da u skorije vreme napusti klupu Parižana.

Kurir sport / Sandej Tajms