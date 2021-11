RONALDU SE BLIŽI PENZIJA?! Bivši internacionalni sudija dao svoju PROGNOZU za Kristijanovu karijeru (VIDEO)

Srbija se plasirala na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine i to posle velike pobede usred Lisabona nad Ronaldovim Portugalom.

Ponašanje igrača i sudije na terenu iznenadilo je mnoge.

- Malo je u Evropi drugačije ponašanje, nego kod nas. Kod nas kada krenu u razgovor, sudija mora u stampedu u rikverc. Razgovori su više rukama i psovkama. Mene impresionira kada pogledate ove važne utakmice, pa kada dođe sudija, prigovori igrač, pa prestane da komunicira sa sudijom, pa mu sudija nešto objasni - naveo je bivši internacionalni sudija Raka Đurović u "Redakciji".

O nastupu Dragana Stojkovića Piksija i Nemanje Gudelja kod gola, čime je u drugom minutu domaćin došao do gola, bivši sudija kaže da je dobro prihvatiti odgovornost na sebe.

- Tu se sve trese i to je dobro da prihvati odgovornost na sebe. To se u sportu radi. Trener preuzme odgovornost na sebe, pokaže nezadovoljstvo. Jer, opasno je za ekipu. A kada trener preuzme odgovornost, ali kratko da ne probudi manir kod igrača, nego oni ostanu po strani koncentrisani na igru. U prvim minutima mora da se reaguje. Moguće da sudija nije primetio taj kontakt, jer to je 20 metara od gola, i nije još uvek ušao u igru. Sudija je pokazao odmah da neće podleći atmosferi, što je dobro. Pomoćne sudije su trebale da odigraju više uloga, bilo je dosta prekršaja baš u njihovom vidokrugu - naglasio je Đurović.

foto: EPA / Tibor Illyes

Kristijano Ronaldo skoro da nije ni viđen na terenu, a od njega se svakako očekivalo da "reši" situaciju.

- Ne može on kao nekada što je igrao, pa i kada se ekipa povuče da sa centra napravi prednost. On više ne može, kao što mi često kažemo za Mitrovića da mu treba ekipa da stvori igru da bi se pokazao. Ronaldo sada ulazi u tu fazu, suprotnu od onoga što je činio. On je mogao da pobegne i da šutne. Sada, on više nikome ne može da pobegne. Naša reprezentacija je odlično sve odradila, sprečili su ostale i Mitrović nije morao u šprintu da trči 20, 30 metara - rekao je bivši sudija.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

06:31 PANČEV ČESTITAO PIKSIJU I ORLOVIMA! Pobediti Portugal na domaćem terenu je VELIKI PODVIG