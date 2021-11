ĆIRO U TRANSU, ODUŠEVLJEN SRBIMA, VIKAO U SLUŠALICU: Piksiiiiii, on je najbolji, a ja sam mnogo srećan zbog SRBIJE

Piksi, majstore! Bravo, Srbi! Svaka čast! Konačno ste na mestu gde vam je mesto! Upravo ovim rečima počeo je razgovor sa Kurirom Miroslav Ćiro Blažević, legendarni hrvatski fudbalski stručnjak koji nije krio oduševljenje što su Orlovi izborili plasman na Mundijal u Kataru.

Ćiri nije trebalo postavljati pitanja, bio je ushićen umećem Dragana Stojkovića Piksija protiv Portugala, kojeg smatra glavnim tvorcem renesanse srpskog reprezentativnog fudbala.

- Toliko me je obradovao moj prijatelj Piksi u nedelju uveče... Zaslužio je da slavi, veliki je sportista i igrač, a evidentno i veliki trener! Inteligenatan! Onakva utakmica protiv Portugala, i to u Lisabonu... To je najveći dokaz da je dobro psihološki spremio igrače, da veruju do poslednje sekunde. Potvrdilo se da da treba verovati u sebe - pričao je u dahu Ćiro za Kurir, a onda poentirao:

- Kunem ti se, sine moj, srećan sam zbog Srbije! Srbija je tamo gde joj i mesto, na najvećoj fudbalskoj predstavi sveta!

Pitali smo Ćiru ko mu se dopao od srpskih fudbalera, a odgovor 86-godišnjaka bio je unikatan.

- Pitaš me ko je najbolji? Jeste, da ti odgovorim i kažem jedno ime, a onda se ostala trojica, ili četvorica naljute. Pa, da kažu, vidi ga ovaj Ćiro, je... mu ja mater! (smeh) Kolektiv, sine moj, svi dišu jednom dušom. Ali, hajde. Da ti odgovorim! Ko je najbolji? Piksiiiiiii! Piksi!!! (viče Ćiro u slušalicu i smeje se)

Vrsni trener oduševljen je fudbalskim znanjem i harizmom Dragana Stojkovića.

- Piksi vas je složio! Učinio je da vi Srbi opet izgledate moćno. Pobeđivao je Španiju, sećaš se kako je to bilo na mundijalu u Italiji... Kako im je zavukao ona dva gola... Majstorski! Čestitajte mu vi iz Kurira ovim putem veliku pobedu i uspeh. Šalje mu Ćiro bratski stisak ruke - bio je emotivan Ćiro.

Sa Balkana u Katar na SP idu Srbi i Hrvati.

- Sve što ova plemenita igra traži, a to su duhovitost i moć u igri, mi sa ovog podneblja imamo najviše. Imam pravo da ovo pričam. Nije čudo da iz ovog ćoška sveta na mundijal idu dve reprezentacije. Hajde, da se tamo sretnemo, u polufinalu, ili finalu. Bilo bi dobro!

Pitali smo Ćiru i za zdravlje, javnost u Srbiji zna da bori sa kancerom:

- Na žalost, nalazi nisu najbolji. Ima tih metastaza, ali sam rešio da se borim. Nisam klonuo i neću - poručio je Ćiro.

Kurir sport/A. Radonić