EKSKLUZIVNO! VELIKI BORA MILUTINOVIĆ ODUŠEVLJEN: Srpski junaci, čekam vas u Kataru, dobrodošli na MUNDIJAL IZ SNOVA!

Legendarni fudbalski trener Bora Milutinović (77) oduševljen je plasmanom Srbije na Svetsko prvenstvo u Kataru. Stručnjak koji je sa pet različitih selekcija igrao na mundijalima, dugi niz godina je promoter Mundijala 2022. godine.

Ono što su uradili srpski fudbaleri i selektor Dragan Stojković Piksi trijumfom nad Portugalom u Lisabonu očaralo je čuvenog trenera.

- Navijao sam da se tako nešto desi. Dugi niz godina ne živim u Srbiji, ali ja sam iz Bajine Bašte, znam ko sam i što sam, ponosan sam na svoje poreklo... Zato mi je mnogo prijao trijumf Srbije nad Portugalom, kao i svakom Srbinu bilo gde u svetu. Mnogi veliki fudbaleri ne vide Mundijal, a nekima od naših momaka ovo će biti drugi - počeo je razgovor za Kurir Bora Milutinović i nastavio:

- Sada je najvažnije da budemo spremni za Svetsko prvenstvo. Kvalifikacije su odrađene na perfektan način. Pobedio je srpski timski duh! Nikada nije bilo sporno da imamo kvalitetne igrače, u najboljim ligama... Ali, uvek nam je nešto nedostajalo. I sada smo konačno imali taj "tim-spirit", a on je ključ uspeha. Zato, velike čestitke fudbalerima i selektoru Piksiju! Oni su srpski junaci! Imam veliko poštovanje za njih.

Srbija deluje moćno. Tako se i čeka žreb za grupe koji će biti u aprilu, a pitanje koje se samo nameće je koliko Orlovi mogu u Kataru.

- Možemo da prognoziramo, koliko hoćemo i prognoziraćemo. Ima vremena. Najvažnije je da oni koji su uključeni u rad reprezentacije imaju viziju. Pokazali su da znaju, da dobro rade i da imaju timski duh. Da Bog da, da svi budu živi i zdravi. Govoriti godinu dana ranije o ambicijama je suviše rano. Opet, siguran sam da će naš tim uraditi sve da postigne veliki uspeh u Kataru. Tu ih čekaju najlepše utakmice, jer su oni zadatak već ispunili. Najvažnije je da momci veruju u sebe i da veruju da mogu čak i nemoguće!

Bora Milutinović nije želeo bilo koga da izdavaja od srpskih fudbalera.

- Pitate me ko mi se najviše svideo protiv Portugala... Pa, svi! Od onih na terenu, do onih na klupi (smeh). Samo tako se pravi moćan tim. Na tome se mnogo radilo, to je bilo vidljivo.

Dan posle plasmana Srbije u Katar Bora Milutinović slikao se u crvenom dresu i sa zastavom svoje zemlje i uputio čestitku Orlovima na zvaničnoj instagram stranici mundijala. Na ćirilici je domaćin poželeo dobrodošlicu Srbima.

- Ne bih želeo sebe da stavljam u prvi plan... Iako sam ambasador i promoter SP u Kataru. Bio je to samo moj način da pozdravim momke i selektora. Katar kao domaćin na taj način pozdravlja sve reprezentacije koje dolaze na Mundijal, a meni je bila posebna čast što se moja Srbija našla u odabranom društvu. Zato sam mnogo ponosan - jasan je Bora.

Kurir sport/A. Radonić